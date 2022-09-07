强台风轩岚诺过境韩国 多地淹水断电至少2人死

（釜山综合电）超强台风“轩岚诺”（Hinnamnor）星期二（9月6日）清晨过境韩国，造成多地洪水、断电和生产生活中断，至少两人死亡，10人失踪和数以千计的人流离失所。

韩国气象局说，当地时间清晨4时50分，“轩岚诺”移动至南部巨济附近，7时许移出蔚山附近海岸。台风登陆时，以每秒43米的高速移动。

工业城市浦项、庆州和蔚山遭暴雨袭击，浦项一个市民遭急流冲走而丧命，庆州一个市民因房子被土崩掩埋而死，蔚山一名25岁男子坠河后不知所踪。韩联社早前报道，南部沿海地区约有3500人疏散，2万户房屋停电。

“轩岚诺”是数十年来在韩国登陆的最强台风，之前当局已呼吁民众加强防范。政府下令全国600多所学校停课，约250趟国内航班取消。

“轩岚诺”的破坏程度低于先前预期，几乎未有重大损害的初步报告。

“轩岚诺”移向日本后，交通服务星期二逐渐恢复，釜山和蔚山的巴士上午恢复运营，大韩航空与韩亚航空上午重启飞往济州岛的航班。

日本也受台风影响。日本气象厅局说，台风星期二早上在日本西南部长崎县对马岛100公里处上空掠过日本海。九州电力公司发声明说，九州地区超过3万5000户家庭断电。

大风和大雨导致一些新干线列车暂停运行，许多地方列车也暂停服务。日本放送协会（NHK）报道，在九州机场起飞和降落的120多趟航班取消。

气象局预计“轩岚诺”向东北方向移动，星期二深夜在日本札幌西北约400公里处经过。

另据朝鲜官方媒体星期二报道，朝鲜也在做应急准备。专家说，由于森林砍伐和灌溉系统欠佳，朝鲜特别容易受到洪水和大雨的影响。