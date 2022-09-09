【世界大解说】首尔半地下房 阳光照不进的世界

“我想住进可以随时用热水的公寓。”

这么一个小小的心愿，却是88岁的半地下房独居户安淑子奶奶未曾享受过的生活。

韩国首都圈上月初连日暴雨，降雨量创下当地有气象观测115年以来的最高纪录，造成至少14人死亡，其中四人是半地下房居民，因为雨水迅速通过比路面高不了多少的外窗倒灌进屋内，巨大的水压让房门难以往外开，住户就这么活活淹死。这起灾难，使半地下房群体的境况继2019年奥斯卡得奖影片《寄生上流》掀起的热潮后，再次受到公众关注。

本期《世界大解说》，《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛走入首尔江南区逸院洞的半地下房（韩语：반지하，英语：Banjiha），亲访两户人家，了解他们的居住环境与生存状况。

视频内容

00:33 首尔暴雨冲击半地下房居民《寄生上流》情节现实中重现

02:23 住霉味房的大叔：每天日照只有30分钟 想搬家 但是没有钱

04:35 什么是半地下房？

05:17 半地下房的由来与兴起

07:14 88岁独居奶奶：想住进随时能用热水的公寓

09:53 新加坡留学生的半地下房租住经历

11:27 禁止半地下房住人可行吗？政府该如何缓解居民当下困境？

安淑子奶奶来自距离首尔大约两个半小时车程的庆尚北道荣州。30多年前为了照顾独子搬来首尔。丈夫和儿子离世后，媳妇与孙儿不再联系，靠着妹妹借钱和个人毕生积蓄，勉强凑齐4500万韩元（约4万5700新元）的住房押金，蜗居在18平方米大的半地下房，靠着每月大约620新元的基础生活保障金度日。

站在半地下房所在建筑门口的安淑子奶奶，她居住的房间就在身后的台阶下。由于腿动完手术后行动不便，她除了午餐到附近的老人福利馆吃，早晚餐都在家自理。她希望半地下房租约明年1月到期后，能搬进政府提供的公租房。（视频截图）

半地下房生活的不便体现在方方面面。水压不足导致奶奶常常等不到热水洗澡，洗衣机经常启动不了，奶奶只好手洗衣服；衣服在缺少阳光又不甚通风的室内阴干，放久了会发霉；房间阴暗得终日开灯；为了防止污水倒灌，马桶得设在全屋最高处，每天上个厕所都得爬上好几级梯阶，让老奶奶日常生活应付得吃力。

她余生最大的心愿，是搬进类似新加坡租赁租屋的韩国公租房。奈何公租房供给远不及需求，愿望迟迟未能实现。

另一名半地下房住户李玉荣大叔（66岁，零工）在暴雨过去三周后，仍在清理遭雨水浸泡的小房子。记者一进门，浓烈的霉味扑鼻而来。

李玉荣（66岁）离婚后住进半地下房独居五年。他平日靠打零工维生，住半地下房是因为每月租金只要30万韩元（约309新元），这也是首尔最低一档的租金。（姜贵瑛摄）

舀出一度来到脚踝处的积水后，地板还没干透，即使铺上报纸吸湿，屋内潮气迟迟不能散去，家具无法搬回原位。以至于在35度的夏天，也得全天开着暖气。

房子唯一的外窗紧靠建筑的外墙，采光严重不足，阳光每天照进房子的时间不足30分钟。夏天室内温度太高，李玉荣装上冷气后，外窗更是无法打开，加剧了室内通风不良的情况，霉斑处处。

他无奈说道：“我想搬家，就是没有钱。”

《世界大解说》也找来了曾入住半地下房五个月的新加坡人郭颖轩，当年赴韩留学，为了体验韩国人的生活，选择住进半地下房。这段住宿体验，给她留下多少回忆与冲击？如果再有机会，她愿不愿意再住一回？

郭颖轩新入住这间新翻修的半地下房时的室内场景。（受访者提供）

8月豪雨酿成半地下房惨剧后，首尔市政府宣布，今后发放建筑许可时，将全面禁止地下和半地下房作居住用途。政府将给予10年到20年的缓冲期，制定鼓励措施，让屋主把现有半地下设施转为仓库、停车场等非居住用途，还要协助现有半地下房住户搬到公租房。

半地下房是韩国一种特殊房型，但它究竟是在什么历史背景下产生的？目前多有多少人居住，他们又是谁？今后禁止半地下房住人，这个政策究竟可行吗？又有有什么切实可行的手段，可以改善半地下房住户的居住环境，提高他们的生活安全系数？本期《世界大解说》带你来了解。