“伦敦桥倒下了” 英国民众震惊悲伤

（伦敦综合电）“伦敦桥倒下了”，英国首相星期四收到这暗号，就知道女王已与世长辞。成千上万的英国民众与外来游客这两天涌到白金汉宫，向受人爱戴的女王致敬，对她去世表达震惊和悲伤。

英女王伊丽莎白二世近年身体状况不佳，当局制定“伦敦桥行动”，列下她驾崩时应变安排。星期四下午女王病危消息传出，数百人冒雨在白金汉宫前为她祈祷，但是，当王宫外的国旗降下时，在场人群一片寂静，大家那刻不知所措。

伊丽莎白二世在位70年，是英国在位最久的君主，也是英国几代人的王室记忆，八成以上的英国人这辈子只见过这么一位君主。

部分民众感觉如失去家人

钱币兑换商沃斯滕霍姆形容，女王为英国社会里一股重要的凝聚力。他感叹：“我出世以来，她就是女王。我父母出世以来，她也是女王。”

一些人感觉女王离世犹如失去家人。安东诺维茨说：“她是我们国家的母亲。她在很多情况下很英勇。我对她有崇高的敬意，但我对她的爱更为深切。我们将因为失去她而悲伤多年。”

来自诺福克郡的奥布莱恩说，“我们不是不知道这天会到来，但这还是让人震惊。她就像是一块巨石，她已经屹立不倒这么久了，不是吗？”

来自阿伯丁的巴克利说，“她在位已经这么久了，已是英国和共和联邦的容貌。现在突然不同了，还真是让人震惊，实在不真实。”

48岁的亨德莉说，“她离世前还在工作，并主持新首相宣誓，真让人敬佩。”

26岁的南非游客多克拉特说：“这就像在见证历史的形成，所以我们赶来白金汉宫。这确实是不一样的行程。”

英国多座教堂，包括圣保罗大教堂、威斯敏斯特教堂等，在当地时间星期五中午敲响钟声。英国皇家骑马炮兵团鸣响礼炮，女王享年96岁，礼炮鸣放96发。

为向女王致敬，代表邮政、铁路、运输员工的三家英国工会宣布，延后星期五和下周的多场罢工行动。英格兰足球超级联赛决定，将原计划于9日至12日进行的多场比赛推迟。

英国星期六进入为期10天的全国哀悼期，王室哀悼期则将持续到女王葬礼后七天。