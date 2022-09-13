对俄反攻持续传捷报 乌军收复逾20城镇

（基辅综合电）乌克兰反攻行动持续传出捷报，乌军星期一（9月12日）宣布又从俄军手中解放了超过20个城镇和村庄。俄罗斯则对乌军收复地区展开空袭，并坚称将实现为这场特别军事行动定下的目标。

乌总参谋部星期一说，过去24小时乌军收复20多个城镇和村庄，目前已全面控制这些地区与采取措施稳定局势。乌军也指俄军炮击30多个定居点，至少有两座发电厂被击中，其中一座在哈尔科夫。

乌陆军参谋长早前说，乌军将继续在哈尔科夫州向北挺进，目前距离俄国边境只有50公里。

此前一天，俄国放弃了在乌东北部的主要据点伊久姆市。乌总统泽连斯基当天说，乌军已收复包括伊久姆在内的数百个城市和村庄。他也指责俄军蓄意攻击民间基础设施，导致东部多个地区完全停电，受影响人口估计达900万。

乌官员星期一说，哈尔科夫市供电已恢复八成，但当天稍晚，俄军炮轰再度导致当地停水停电。

英国国防部说，俄国可能已下令军队撤出奥斯基尔河（Oskil River）西岸的所有哈尔科夫地区，放弃在乌东的主要补给路线。乌军则称，俄军甚至已放弃乌东卢甘斯克州斯瓦托市（Svatove），当地位于奥斯基尔河以东约20公里。英国国防部也说，乌克兰反攻行动取得迅速进展，对俄国整体作战计划产生重大影响。俄国任命的哈尔科夫官员说，当地乌军人数为俄军的八倍。

在俄国控制的乌南赫尔松地区，乌军反攻进展较缓慢，至今收复约500平方公里土地，并持续逼近赫尔松市。

俄国防部星期一说，俄军对哈尔科夫地区的乌军目标进行精准打击。克里姆林宫当天坚称，俄国将继续在乌克兰的军事行动，直至实现所有目标为止。

克里姆林宫发言人佩斯科夫也表明，俄国认为，目前没有与乌克兰进行和平谈判的可能或理由。