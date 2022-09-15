若乌战事持续恶化 分析员：普京要压制国内批评将更难

（莫斯科综合电）俄罗斯军在乌克兰战场上失利，俄总统普京在国内面对越来越大压力，甚至有地方议员联合呼吁他下台。分析员认为，目前普京面临的威胁不大，但若前线形势持续恶化，要压制批评声音将更加困难。

乌克兰军近日在东部收复多座城镇，俄反对派加大对普京政府的批评，就连向来支持对乌克兰开战的鹰派人士也质疑政府失策。

车臣强硬派领袖卡德罗夫就通过Telegram痛批俄罗斯将领连连犯错。他说：“如果这场特别军事行动的执行没有改变，我将不得不向国防部和国家领导人说明战场的真实情况。”

克里姆林宫主要宣传者之一的电视主持人索洛维耶夫也承认，“局势非常艰难与严峻”。保守派评论员霍尔莫哥洛夫则指出，俄军此次遭受重创只有两个可能原因，一是“我们遭到了背叛”，二是”我们的军队没有战斗能力”。

曾是国家杜马代表的纳德兹丁在一场电视辩论中说，俄罗斯不可能以现有资源以及殖民战战法（以合约军人、雇佣兵）打败乌克兰。

对此，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期二（9月13日）警告，有关战事的评论不应“超出法律界限”。他说：“俄罗斯人支持总统……人民团结一致支持国家元首的决定。至于其他观点和批评，只要不违反法律就可接受，这就是多元主义。不过，这条线是非常细的，必须小心别踩过线。”

圣彼得堡一个区议会的代表上周要求国家杜马以叛国罪剥夺普京职权，他们给出的理由包括乌克兰战争导致俄军损失惨重、以及经济因西方制裁受重创等。

另有一名区议员发起请愿，要求普京辞职，截至星期二已获圣彼得堡、莫斯科等地至少65名地方代表联署支持。

相较于议员反对声音 当局反应过度是更大威胁

在俄罗斯，人们可能因抹黑军队而入狱，公然要求元首下台的情况罕见。俄罗斯政治分析员斯塔诺瓦亚认为，相较于议员的反对声音，更大的威胁是当局反应过度。她说：“克里姆林宫的反应或过度反应，可能给普京政权造成更大政治伤害。我毫不怀疑，所有签署请愿书的人都会受到政治施压。”

要求普京下台的圣彼得堡区议会已开始受到这样的压力。法院星期二裁定这个区议会过去一系列会议不合法，区议会因此面临被解散的危机。其中一名区议员说，他因抹黑当局被处以4万7000卢布（约1100新元）罚款。

斯塔诺瓦亚指出，目前对俄乌战况的不满情绪未对俄政府构成重大威胁，但“若俄军遭受更多损失、更多失败或是撤退，这可能使俄罗斯爱国者与政府的关系面临考验”。

另据路透社引述三名消息人士报道，战争爆发之初，俄总统办公厅副主任科扎克曾同基辅达成临时协议，协议满足了俄罗斯对乌克兰不加入北约的要求，免除大举侵略乌克兰的必要。然而，普京拒绝了这项协议，执意推进这场军事行动。消息人士指出，普京当时已扩大战争目标，寻求吞并大片乌克兰领土。

佩斯科夫受询时否认有此事。乌总统顾问波多利亚克未确认，俄乌是否曾达成这份协议。