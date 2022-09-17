9月19日英国全国默哀致敬 英女王葬礼举世相送钟声挽歌相伴

英女王的国葬仪式将是自二战以来英国最大规模的国家大典之一，除了英国政要和外国元首，抗疫医护与曾获颁勳章的退休警察也受邀参加。英女王的灵柩过后会移送到温莎堡的圣乔治教堂下葬，女王的子孙将在灵柩后方徒步随行，途中枪炮声和大笨钟每分钟都会响起。伦敦希思罗机场将调整15％的航班服务，在中午时分暂停，降低噪音，向女王致敬。

（伦敦综合电）英女王伊丽莎白二世的国葬下星期一（9月19日）举行，伦敦希思罗机场将调整15％的航班服务，在中午时分暂停所有航班起降30分钟以降低噪音，向女王致敬。英国全国到时也会为女王进行两分钟默哀。

希思罗机场星期四发表声明，19日中午全国默哀开始前的15分钟就暂停所有飞机起降，并在默哀结束的15分钟后才恢复航班服务。在英国王室举行私人葬礼时，部分航班也将更改航线或取消，于午后较迟或傍晚前后飞经温莎城堡的航班将有所更动。

英国航空公司已宣布，将取消19日从希思罗机场起飞的50趟往返短程航班，但从盖特威克机场（Gatwick）和伦敦市机场起飞的航班如常运作；维珍航空将取消四趟航班。

英女王的国葬仪式将是自二战以来英国最大规模的国家大典之一，除了英国政要和外国元首之外，抗疫医护与曾获颁勳章的退休警察也受邀参加。

英国王室首次公布葬礼细节，国葬将于星期一上午11时（新加坡时间星期一傍晚6时）开始，持续约一个小时。英女王的灵柩过后会移送到温莎堡的圣乔治教堂下葬，女王的子孙将在灵柩后方徒步随行，途中枪炮声和大笨钟每分钟都会响起。

女王的灵柩将安置在有123年历史的皇家砲架车上，由142名皇家海军士兵牵引移灵。国葬仪式尾声将奏起军乐挽歌《最后岗位》（The Last Post），随后默哀两分钟；预计中午12时将由女王御用吹笛手吹奏挽歌，为葬礼画下句点。

查尔斯三世星期五会前往威尔士访问，并在当天晚上（新加坡时间今天凌晨2时半）再携弟妹进行王子守夜仪式。

查尔斯三世获普遍赞誉

另一方面，英女王去世后，英国掀起一股支持君主制的浪潮，现年73岁的查尔斯三世在媒体上赢得普遍赞誉。

民调也显示，高达四分之三的受访者认为查尔斯具备良好领导能力，只有5％受访者认为他做得不好。展望未来，63％受访者认为查尔斯会是个好君主，只有15％的人持相反意见。

不过，查尔斯成为国王的第一周并非完全没有瑕疵。近日，社交媒体上热传的几段视频，把一个急躁易怒的新国王形象展现在世人面前。

上星期六在圣詹姆斯宫的即位仪式上，查尔斯被拍到傲慢的示意助手清理他正在签署文件的桌子，还露出“咬牙切齿”的表情。本星期二，在造访北爱尔兰时，查尔斯因钢笔墨水突然漏出，沾到手指而大发雷霆。

此外，查尔斯的前官邸在英女王葬礼结束前就宣布将辞退100多名员工，也被批冷酷无情。

查尔斯登基后，将与王后卡米拉从住了数十年的克莱伦斯宫搬到白金汉宫。

查尔斯的发言人说，克莱伦斯宫的运作已告一段落，“裁员不可避免”，但会为尽可能为员工找替代职位。但英国工会谴责，在全国哀悼期间宣布裁员的决定“冷酷到了极点”。