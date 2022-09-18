200国家地区约500代表 明天出席英女王盛大国葬

（伦敦综合电）英国外交部消息人士透露，近200个国家与地区的约500名代表将出席英女王伊丽莎白二世星期一（9月19日）的国葬，其中包括近100名总统和政府首脑，以及20位外国王室成员。

一些领导人星期六（17日）开始聚集在伦敦，查尔斯三世当天将会见14个共和联邦国家的总理。伦敦警方说，19日举行的英女王国葬将是伦敦史上最大规模的维安工作，届时世界领袖及数十万名哀悼民众将涌入；警方将在伦敦市中心部署超过36公里的路障，预计将有数十万人上街。

自14日瞻仰时间开放以来，大批民众彻夜排队进入威斯敏斯特厅向英女王致以最后的敬意。16日当天，悼念现场有突发状况，一名男子突然推开排队准备瞻仰女王的民众，冲上前要触摸灵柩，结果被警方逮捕。英国广播公司（BBC）原本连续24小时现场直播的画面也因此一度中断。

在男子闹事两小时前，查尔斯三世和他的三个弟妹，安妮公主、安德鲁王子和爱德华王子刚为母亲进行了“王子守夜”仪式。英女王的八个孙子，包括威廉王子和哈里王子则会在17日晚为祖母守夜。

大批公众仍在排队等候进入威斯敏斯特厅向英女王致敬，当局预计等候时间会超过24小时。由于吊唁民众踊跃，英国政府16日一度宣布暂停入场六小时。

不过，漫长的等待和寒冷的天气并没有改变人们要向英女王作最后道别的心意，足球明星贝克汉姆也排了12小时队向英女王致敬。

穿深色西装、戴帽子的贝克汉姆瞻仰女王遗容后接受媒体访问时说：“非常激动，现场氛围难以用言语形容。大家来这里都是为了向女王致敬，感谢她的善良与关怀，多年来为人们带来慰藉。”

在队伍中等候的会计师费夫里尔谈到女王的“坚强意志力、对国家的坚定承诺和非凡的一生”，他说，排队等候“是我起码做得到的事”。