超强台风登陆鹿儿岛 日本九州进入最高警戒

超强台风南玛都星期天（9­月18日）在日本鹿儿岛登陆，整个九州地区几乎全被卷入暴风圈内。日本气象厅发出最高警戒级别的警报，呼吁九州民众最大程度警惕地质灾害及河流泛滥。据报道，数以万计的人接到当局的疏散警报，宫崎县等地避难所人满为患。

南玛都（Nanmadol）于当地时间星期天（9月18日）傍晚7时（新加坡时间傍晚6时）在九州西南登陆，风力高达时速234公里；在不到24小时内，九州西南部分地区降雨量多达500毫米。

在宫崎县日向市海滩经营民宿的业者说：“星期天一早就开始风雨不断，强劲的雨水不断打入屋内。原本13间客房都被订满，但猛烈的台风来袭，只好临时将住客转移，让他们到安全的地方避难。”

南玛都登陆之前，日本气象厅对九州发布了包括暴风、大浪、大海潮在内的台风特别警报，称这将是九州地区“从未经历过的危险台风”。据NHK收集到的数据，多达700万名处在台风路径的九州民众接到当局通知，要他们到能承受极端天气的避难所或牢固建筑里躲避风雨。

此前，日本当局曾于2014年和2016年对冲绳发出最高警戒级别警报，九州民众是首次接到这个等级的应变通知。一些报道指出，南玛都台风和1959年伊势湾台风相似，那一年的台风伊势湾夺走超过5000人性命。

日本政府17日晚在首相官邸危机管理中心设置“官邸联络室”，鹿儿岛、长崎、熊本、宫崎四县也设立了灾害对策本部。日本首相岸田文雄呼吁民众“必须留意最新的疏散令。如果感到有一丝危险，就必须毫不犹豫，尽快采取行动到能确保安全的地区。”

61个水库提前泄洪 往广岛博多新干线暂停

为防止洪水发生，日本国土交通部已对九州、四国等地区的61个水库进行提前泄洪。

本月17日至19日是日本长周末，超强台风却在这个时候袭来，各大交通机构不得不做出调整。东日本铁路公司宣布前往广岛和博多的所有新干线暂停，东京开往关西地区的车班也大减。航空方面，因为狂风暴雨，星期天有超过500趟内陆航班停飞。

韩国应急预警升级

另据韩联社报道，受南玛都北上影响，韩国行政安全部9­月18日中午将应急响应级别从第一级提升至第二级，并将台风和暴雨应急预警等级从第二级“注意”提升至第三级“警惕”。

据预测，南玛都将于19日凌晨3时许经过鹿儿岛西北偏北方向约130公里处，并从当天凌晨至下午影响韩国。东南部海岸降雨量将达到每小时30至60毫米，最高可达150毫米以上。