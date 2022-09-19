超强台风登陆鹿儿岛 日本九州进入最高警戒

来自 / 联合早报

文 /
符祝慧

东京特派员

发布 / 2022年9月19日 5:00 AM

超强台风南玛都在鹿儿岛县出水市刮起大浪，日本当局呼吁位于台风前进路径的民众到能承受极端天气的避难所或牢固建筑里躲避风雨。（法新社）
超强台风南玛都在鹿儿岛县出水市刮起大浪，日本当局呼吁位于台风前进路径的民众到能承受极端天气的避难所或牢固建筑里躲避风雨。（法新社）

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超强台风南玛都星期天（9­月18日）在日本鹿儿岛登陆，整个九州地区几乎全被卷入暴风圈内。日本气象厅发出最高警戒级别的警报，呼吁九州民众最大程度警惕地质灾害及河流泛滥。据报道，数以万计的人接到当局的疏散警报，宫崎县等地避难所人满为患。

南玛都（Nanmadol）于当地时间星期天（9月18日）傍晚7时（新加坡时间傍晚6时）在九州西南登陆，风力高达时速234公里；在不到24小时内，九州西南部分地区降雨量多达500毫米。

在宫崎县日向市海滩经营民宿的业者说：“星期天一早就开始风雨不断，强劲的雨水不断打入屋内。原本13间客房都被订满，但猛烈的台风来袭，只好临时将住客转移，让他们到安全的地方避难。”

南玛都登陆之前，日本气象厅对九州发布了包括暴风、大浪、大海潮在内的台风特别警报，称这将是九州地区“从未经历过的危险台风”。据NHK收集到的数据，多达700万名处在台风路径的九州民众接到当局通知，要他们到能承受极端天气的避难所或牢固建筑里躲避风雨。

此前，日本当局曾于2014年和2016年对冲绳发出最高警戒级别警报，九州民众是首次接到这个等级的应变通知。一些报道指出，南玛都台风和1959年伊势湾台风相似，那一年的台风伊势湾夺走超过5000人性命。

日本政府17日晚在首相官邸危机管理中心设置“官邸联络室”，鹿儿岛、长崎、熊本、宫崎四县也设立了灾害对策本部。日本首相岸田文雄呼吁民众“必须留意最新的疏散令。如果感到有一丝危险，就必须毫不犹豫，尽快采取行动到能确保安全的地区。”

61个水库提前泄洪 往广岛博多新干线暂停

为防止洪水发生，日本国土交通部已对九州、四国等地区的61个水库进行提前泄洪。

本月17日至19日是日本长周末，超强台风却在这个时候袭来，各大交通机构不得不做出调整。东日本铁路公司宣布前往广岛和博多的所有新干线暂停，东京开往关西地区的车班也大减。航空方面，因为狂风暴雨，星期天有超过500趟内陆航班停飞。

韩国应急预警升级

另据韩联社报道，受南玛都北上影响，韩国行政安全部9­月18日中午将应急响应级别从第一级提升至第二级，并将台风和暴雨应急预警等级从第二级“注意”提升至第三级“警惕”。

据预测，南玛都将于19日凌晨3时许经过鹿儿岛西北偏北方向约130公里处，并从当天凌晨至下午影响韩国。东南部海岸降雨量将达到每小时30至60毫米，最高可达150毫米以上。

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