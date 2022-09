英女王的国葬于星期一(9月19日)举行,齐聚伦敦威斯敏斯特教堂参与仪式的总人数多达2000人,包括来自全球近200个国家和地区的约500名重要外宾,美国媒体形容这是一场“安保恶梦”。

(伦敦综合讯)英国伦敦警方说,英女王伊丽莎白二世的葬礼是英国有史以来最大规模的安保行动。警方几乎部署了全国所有警力,为恐怖主义威胁、抗议和人群踩踏等事件做足防备。

英女王的国葬于星期一(9月19日)举行,齐聚伦敦威斯敏斯特教堂参与仪式的总人数预计多达2000人,包括来自全球近200个国家和地区的约500名重要外宾,美国媒体形容这是一场“安保恶梦”。

伦敦警察厅副助理处长坎迪说,这是伦敦警察厅历来最大规模的全球领导人保护行动。参与国葬仪式的特种警察包括潜水员、警犬队、骑警、电单车骑警、持枪警员,以及近身安保人员等。

英国许多相关机构为这个代号“伦敦桥行动”的女王国葬仪式仔细研究多年,伊丽莎白二世在世时审批了每个细节。

王室前保安人员摩根说:“伦敦桥行动在1960年代成形,每年至少要进行三次审查。”由于安全威胁不断变化,例如从1970年代和80年代的爱尔兰民族主义,到最近的回教极端主义,因此定期审查至关重要。

伦敦警方说,大规模的警务行动将超过伦敦其他重大警务活动,包括2012年伦敦奥运会和今年6月庆祝女王登基70周年的庆典。

伦敦市长萨迪克·汗早前说:“试想想伦敦马拉松、狂欢节、以前的王室婚礼、奥运会,这次是所有这些都结合起来。”

采用先进技术 防无人机接近国葬仪式地点

伦敦交通局局长拜福德向媒体记者说,女王国葬的保安工作比2012年伦敦奥运会的挑战更大。“这次的持续时间长,虽然有人数估计,但不可能确切知道会有多少人来参加各种活动,所以我们以可能的最高人数为假设,并据此调整部署。”

《电讯报》报道,英国当局采用先进技术,防止无人机接近国葬仪式地点。

摩根说,警方必须考虑所有威胁,例如想威胁王室成员或想传达某些政治意图的人。“一些有政治意图的人希望利用这种全球媒体关注的时刻,来强调对他们来说很重要的事情。”

伦敦警方拒绝透露如何把各国贵宾护送到威斯敏斯特教堂出席葬礼,但坦承没有足够警员和安全人员为每个贵宾提供护送车队。

白宫与英国合作 确保总统拜登安全获得保障

白宫也拒绝透露具体安全安排细节,仅表明正与英国合作,确保总统拜登安全需求获得保障。美国联邦调查局(FBI)将监控任何潜在威胁,并与英国军情五处共享情报。

《卫报》报道称,拜登没有乘坐英国当局安排的巴士前往威斯敏斯特教堂,其他领导人则从两英里外的皇家切尔西医院共乘巴士前往教堂。

送葬队伍所经之处,成千上万的英国民众夹道相送。英国当局安排2000名志愿者和圣约翰救伤队职员,在伦敦和温莎24小时值勤,为有需要的民众提供紧急服务。

圣约翰救伤队运作总监吉本斯说:“我们为这个悲痛时刻进行规划时,估计需要约1000名志愿者,但超过一倍的志愿者站出来提供服务。”

这是继1965年1月英国前首相丘吉尔逝世,57年来英国再次举行高规格国葬。女王当年也出席了丘吉尔的葬礼。英国上一位以国葬仪式举殡的君主是女王的父亲乔治六世国王,他于1952年逝世。

灵柩游行队伍五大特点

(伦敦法新电)英女王伊丽莎白二世的灵柩星期一(9月19日)从供民众瞻仰的威斯敏斯特厅移到国葬举行地点威斯敏斯特教堂,再到温莎城堡的墓地。游行仪式反映了英国君主制的古老传统。

● 运灵柩炮车由皇家海军拉动

女王灵柩放在炮车上,由逾百名皇家海军水手用绳索,从威斯敏斯特厅牵到威斯敏斯特教堂,再到惠灵顿拱门。

这个传统可追溯到1901年2月维多利亚女王的葬礼。原本用来拉动两吨多重炮车的马匹惊慌,当局担忧灵柩可能掉下炮车。当时,女王的一位亲戚、皇家海军上尉巴腾堡路易王子向新国王爱德华七世建议,用水手代替马匹来解决问题。

九年后,爱德华七世去世时沿用此方式,此后成为国葬中不变的传统。

● 护柩者戴熊皮帽

负责把灵柩从威斯敏斯特厅抬上炮车,再抬入威斯敏斯特教堂的八名士兵,来自掷弹兵卫队第一营(1st Battalion Grenadier Guards)。

这是英国军队中最古老的团之一,是组成国王近身卫队的五个步兵团之一,而这一团的士兵通常戴着高高的熊皮帽。

● 皇家三支卫队加入游行

三个团在游行队伍中扮演特别重要的角色,行进时非常接近女王灵柩。

皇家亲卫兵(Yeomen of the Guard)成立于1485年,是英国军队中最古老的单位。皇家亲卫兵和武装绅士荣誉卫队(Honourable Corps of Gentlemen at Arms)都是前皇家卫队单位,目前只有礼仪职能。

紧随他们的是皇家弓箭手连队(Royal Company of Archers)的成员,他们是女王在苏格兰时的保镖。

● 女王内廷成员紧随​

新国王查尔斯三世领导王室成员跟在灵柩后面,紧随王室成员后面的是女王内廷成员,包括内廷官职最高的宫务大臣(Lord Chamberlain)。

● 6000名士兵敬礼​

约6000名来自英国海陆空三军的人员参加游行。根据安排,他们在游行路线沿途的几个地点敬礼,例如在经过纪念女王的维多利亚纪念碑时。