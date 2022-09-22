普京动员30万后备役军人 俄乌或爆发更大规模战事

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京星期三下令，征召约30万名预备役人员；他也警告西方，他准备动用核武器来捍卫俄国并非虚张声势。这是俄罗斯在二战后的首次军事动员，标志俄乌战争出现重大升级，甚至可能引爆更大规模的战争。

普京星期三（9月21日）上午发表全国电视讲话，宣布俄罗斯即日起进入部分总动员状态。他说：“若国家领土完整受到威胁，我们势必会以一切可用手段，来保护俄罗斯与我们的人民——这不是在虚张声势。”

普京指责西方对俄罗斯进行“核勒索”，密谋摧毁俄罗斯。他说：“西方激进的反俄政策已跨越所有界限……那些试图用核武器勒索我们的人应该知道，风向标可以转向并指向他们。”

普京说，俄军在乌军事行动过程中形成超过1000公里的战线，他们不仅要面对乌军，实际上更是面对整个西方军事机器。在这种情况下，他认为有必要做出足以应对威胁的决定，即为保护国家、主权和领土完整，保障俄罗斯人民和“解放区”人民的安全，有必要支持国防部和总参谋部提出的局部动员提议。

俄防长绍伊古过后说，俄罗斯可动员的后备军人约有2500万，这项动员令将征召约30万名有从军经验的人员。

他也透露，俄乌开战以来有5937名俄军战死，这是俄罗斯时隔近半年再度公布阵亡数据，人数远低于美国7月份估计的1万5000人。

普京发表全国讲话前夕，俄罗斯在乌东顿涅茨克与卢甘斯克、乌南赫尔松与扎波罗热的控制区宣布，从9月23日至27日举行入俄公投，这些地区约占乌克兰领土的15%。

莫斯科智库R.Politik创办人斯坦诺瓦娅指出：“‘吞并’（占领区）将给普京提供法律借口，让他得以通过威胁使用核武器来‘保卫俄罗斯领土’。”

路透社则指出，普京希望通过提高俄罗斯与北约爆发直接冲突的风险，迫使西方重新思考是否应继续支持乌克兰。

泽连斯基：普京发出动员令是因俄军士气低

乌克兰总统泽连斯基星期三接受德国媒体访问说，普京下达部分动员令是因为俄军士气低落，并淡化了俄罗斯使用核武的可能。他说：“我不认为他会使用这些武器。我不认为世界会允许他使用这些武器。”据路透社报道，动员令下达后，从俄罗斯起飞的单程机票需求激增，价格飙涨。

面对普京的威胁，西方国家纷纷谴责俄罗斯，并重申对乌克兰的支持。

美国驻乌克兰大使布林克说：“虚假的公投和军事动员，是俄罗斯软弱和失败的迹象。”英国防长华莱士也称，普京进行军事动员，等于承认入侵战争失败。欧盟外交政策发言人斯塔诺则形容，普京在进行一场危险的“核博弈”，并表明欧盟不会承认虚假和非法公投的结果。

中国外交部发言人汪文斌呼吁各方通过对话协商来解决安全关切。他说，各国主权领土完整都应得到尊重，《联合国宪章》宗旨和原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。