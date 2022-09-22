拜登：决心促进全球自由与繁荣 美不寻求与中国冲突或开启新冷战

美国总统拜登强调，美国会继续大力宣扬它对自由、开放、 安全和繁荣世界的愿景， 但不会要求各国在美国和其他伙伴之间做出选择和选边。

（联合国综合电）美国决心促进全球自由与繁荣的愿景， 但并不寻求与竞争对手中国发生冲突，也不寻求开启新的冷战。

美国总统拜登星期三（9月21日）在联合国大会讲话时说：“让我直接谈谈美国和中国之间的竞争。 在我们应对不断变化的地缘政治趋势之际， 美国将作为一个理性的领导者行事。我们不寻求冲突， 我们不寻求冷战。”

拜登也强调，美国会继续大力宣扬它对自由、开放、 安全和繁荣世界的愿景， 但不会要求各国在美国和其他伙伴之间做出选择和选边。

忧俄乌战火导致收成大减 各国吁紧急解决粮食危机

群聚联合国的世界领袖则呼吁采取紧急行动解决全球粮食不安全问题，他们担心俄乌战争没能平息，明年粮食收成将会大减。

来自美国、欧洲联盟和非洲联盟的部长们星期二（9月20日）在联合国大会场外就粮食问题举行了会谈。以视频连线参加会谈的乌克兰总统泽连斯基直指俄罗斯引发当前这场粮食危机，并呼吁全球对莫斯科做出“最严厉反应”。

西班牙首相桑切斯说，俄罗斯2月入侵乌克兰的行为，“是试图用粮食来敲诈国际社会”。“有饥饿就没有和平，没有和平就无法战胜饥饿。”

七国集团（G7）6月在德国举行峰会时承诺提供50亿美元（约71亿新元）来应对粮食不安全问题，但德国总理朔尔茨说，情况仍然“非常紧迫”。“俄罗斯的侵略战争已经引发并加速了一场多层面的全球危机。在南方世界，原本就脆弱的国家受到的打击最为严重。”

乌克兰是全球最大的粮食生产国之一，每年向全球市场供应超过4500万吨粮食，俄罗斯入侵乌克兰后全球粮价飙升。俄罗斯将责任归咎于西方制裁，但华盛顿称制裁并未涉及与农业相关的商品的生产。

土耳其和联合国7月促成了俄乌之间的一项协议，允许乌克兰谷物通过黑海出口。但俄总统普京最近指这些粮食运往欧洲而不是贫穷国家。美国则说一些谷物加工后就运往穷国。

俄乌战争对粮食供应的长期影响也受到关注。美国非政府组织乌克兰冲突观察站的一份报告指出，自战争爆发以来，乌克兰已丢失了约15%的粮食库存。

专家也警告，化肥供应中断可能会严重阻碍全球未来的收成。国际农业发展基金即将上任的总裁拉里奥说：“很明显，当前的粮食供应中断和俄乌战争正在对下一次收成产生影响，”

他说：“每年有一两次收成，我们已经看到明年将是毁灭性的。”他警告，此影响可能比冠病疫情“严重得多”。

联合国秘书长古特雷斯星期二在联大会议开幕礼上讲话时警告，世界已陷入“大麻烦之中”，国际合作遭到破坏，地缘政治分歧不断加深，不平等现象正在加剧，气候危机继续恶化，生物多样性丧失严重，可持续发展目标正在发出求救信号。

古特雷斯呼吁各国维护联合国实现和维持和平的核心使命，尊重国际法，用对话机制来弥合分歧。