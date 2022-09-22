【世界大解说】伦敦桥倒下了 英国君主制能否屹立依旧？

“伦敦桥倒下了”。

英国首相特拉斯在当地时间9月8日收到这个密语噩耗，意味女王伊丽莎白二世已经与世长辞，享年96岁。

英国君主虽然只是虚位元首，但女王在位70年间，始终以高贵人格履行职责，深受子民敬爱，俨然成为英国和英国王室的象征。

如今“伦敦桥”轰然倒下，继位的是较不受欢迎的女王长子查尔斯三世国王。延续了大约1200年的英国君主制是否会在新国王统治期间动摇或崩塌引发关注。

各种迹象显示，查尔斯三世与母亲相比处于劣势。他的形象多年来争议不断，上世纪90年代仍是王储时，就因为与戴安娜王妃婚姻破裂而饱受抨击。戴妃后来死于非命，使查尔斯的支持率跌入谷底。有人甚至觉得他丧失当国王的资格，女王应直接把王位传给长孙威廉王子。

查尔斯如今顺利登基不到半个月，社交媒体上就有热传视频捕捉到他为了笔盒和钢笔墨水漏出而发脾气。他也因全国还在哀悼女王期间，宣布辞退旧官邸100多名员工被批冷酷无情。

与他相关的负面事迹此起彼伏，意味查尔斯要想延续母亲过去70年获得的支持，稳住自身和王室地位将是一大挑战。

视频内容：

01:58 有生存韧性 英国君主制不易废除

04:32 女王离世 查尔斯三世民望回弹

07:09 内忧：苏格兰和北爱闹独立

09:26 外患：更多共和联邦王国恐“出走”

另一方面，少了伊丽莎白女王这个安邦基石，查尔斯三世想维持国家统一和英国王室在世界范围的影响力也绝非易事。

英国存在的“内忧”问题是苏格兰和北爱尔兰的独立之心一直未死，有观点认为女王去世可能意味这两地更易走向独立。

苏格兰首席部长斯特金今年6月已经提议，在明年10月19日举行第二轮独立公投。

在北爱尔兰今年5月的地方议会选举中，主张爱尔兰南北统一的“脱英派”政党新芬党也以27席成为北爱地方议会第一大党，首次超越只获得24席的“留英派”民主统一党。

至于“外患”，承认英国君主为元首的共和联邦王国数量，多年来女王在位时就一直呈下降态势。包括加拿大、新西兰、澳大利亚和牙买加的现存15个共和联邦王国中已有超过半数表明，迟早有意摆脱君主制建立共和制。查尔斯估计无法阻挡这股趋势。

面对上述种种挑战和不利因素，英国王室在后女王时代将何去何从？查尔斯能否成功守住母亲留下的王室基业？

本期《世界大解说》请来英国埃克塞特大学历史系名誉教授杰瑞米·布莱克（Jeremy Black）和牛津大学历史学博士廖平，为读者一一分析。