布林肯：绝不能也不会放任普京为所欲为 征兵及举行入俄公投是火上浇油

美国国务卿布林肯在联合国安理会针对俄乌战争的特别会议上说，任何国家都不能以武力重新划定他国边界。克里姆林宫公然违反这一原则，若未能加以捍卫，等于向全球侵略者发出信息，即他们也可以无视这个原则。

（纽约综合电）联合国安全理事会星期四（9月22日）召开俄乌战争特别会议，美国国务卿布林肯指出，俄罗斯总统普京动员30万名预备役人员，以及在乌克兰部分地区举行入俄公投，是给乌克兰局势“火上浇油”。布林肯更强调不能也不会让发动战争的普京为所欲为。

布林肯说，任何国家都不能以武力｀重新划定另一国家的边界。“克里姆林宫公然违反这一原则，而我们却未能加以捍卫，那等于向世界各地的侵略者发出信息，即他们也可以无视这个原则。”布林肯承诺，华盛顿今后将继续支持乌克兰对抗俄罗斯。

俄外长指乌威胁俄安全 美国等掩盖基辅政权罪行

在发言时间到来时才现身会场的俄罗斯外长拉夫罗夫猛烈抨击西方的指责。拉夫罗夫说：“今天有人试图把一种截然不同的论述强加在我们身上，他们指俄罗斯发动侵略是这场悲剧的根源。”

拉夫罗夫反指基辅威胁俄罗斯的安全，“肆无忌惮地践踏”俄罗斯人和乌克兰境内讲俄语民众的权利，并指“美国和盟友在国际人权组织纵容下，一直在掩盖基辅政权的罪行。”他说这“确定了展开特别军事行动的决定是必须的。”

拉夫罗夫也指西方为乌克兰提供武器和培训是在集体煽动这场冲突。

古特雷斯：“入俄公投”令人担忧

拉夫罗夫发言后随即离开现场，乌克兰外长库列巴讥笑他落荒而逃，犹如在乌克兰战场上的俄军。库列巴也嘲讽说：“俄罗斯外交官张口闭口都是谎言！”

联合国秘书长古特雷斯发言时表明，核冲突“完全不可接受”，并说所谓的入俄公投令人担忧。古特雷斯强调：“任何以武力威胁或使用武力吞并他国领土的行为，违反了《联合国宪章》和国际法。”

古特雷斯也在不点名俄罗斯的情况下说，乌克兰境内发生的战争罪行必须彻查，将凶手绳之以法。

乌克兰独立调查委员会主席莫斯星期五在日内瓦告诉人权理事会，他们对乌克兰四个地区进行调查后，确定乌克兰发生了战争罪行。

调查委员会的重点是曾被俄军占领的地区，如基辅、切尔尼戈夫、哈尔科夫和苏梅。调查人员从3月起到过乌克兰27个地方，访问了150多名受害者和证人。

莫斯说，调查人员在走访的地区发现大量处决，包括尸体双手被绑、割喉和头部有枪伤。他也说，调查人员已经确定了受害人介于4岁至82岁，好些儿童被强奸、折磨和非法拘禁。

理事会要求俄罗斯针对这些指控作出回应，但俄方没有派官员参加。一直以来，俄罗斯指侵犯人权是对它进行抹黑。

中国外长王毅认为，当务之急是无条件恢复对话，双方保持克制，不加剧紧张局势。

王毅说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯和明确的。各国主权、领土完整都应该得到维护，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各方合理安全关切都应得到重视。他也说，国际社会应当发挥建设作用，协助使乌克兰局势降温。

王毅和库列巴星期四也在联大会议的会场外会晤。王毅说，中方一直致力于劝和促谈，始终站在和平一边，将继续发挥建设性作用。

印度外长苏杰生说，乌克兰冲突的发展令人不安，核问题尤其令人担忧。

苏杰生也说，随着战事升级，粮食、燃料和化肥价格飙升和供应短缺可能会恶化，他呼吁立即结束敌对行动，并恢复对话和外交。

作为长期的贸易和国防伙伴国，印度和俄罗斯多年来相互支持。自2月24日俄罗斯侵略乌克兰以来，印度未明确谴责俄罗斯。