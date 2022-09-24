俄征兵人数或远多过30万 许多来自少数族裔共和国

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京下达部分军事动员令首日，种种迹象显示，实际入伍人数比30万高得多，而且很多都发生在少数族裔共和国。

英国《卫报》根据俄罗斯各地民众的说法和影音证据报道，一些男性在午夜收到征召令，却只有一个小时的时间收拾东西和报到；莫斯科市中心发生大规模反战示威，抗议人士遭警方拘留后，竟立刻收到征召令。

传实际征召目标逾100万人

西伯利亚布里亚特共和国（Buryatia）的社运组织说，尽管政府保证只征召最近曾服役、有战斗经验的男性，当地却有不少50多岁，或根本没当过兵的人被征召。

俄罗斯独立报章《欧洲新报》引述克里姆林宫消息人士报道，政府实际要征召入伍的人数超过100万。一反战组织也说，普京发出的不是部分动员，而是“100%动员”。

在俄罗斯萨哈共和国（Sakha）第二大城市涅留恩格里，数十名男性在足球场集合，登上开往征兵中心的巴士，他们看起来大多三四十岁。拍摄现场影片的社运人士说：“他们整晚都在发布征召令”。

另一段影片显示，在远东哈巴罗夫斯克地区（Khabarovsk）的机场，有超过100名被征召者排队登上安托诺夫飞机。

俄总参谋部：主要征召条件是实战经验

普京下达部分军事动员令后，莫斯科最古老街道阿尔巴特涌现数百名示威者，据传落网者直接从警方手中接到征召令。一名年轻记者克里格也在采访过程中被拘留。他事后受访时说，从未服役的男性也被要求前往征兵中心报到，“绝对是所有人都收到征召令”。

俄罗斯武装力量总参谋部动员局发言人齐姆良斯基星期四（22日）坚称，局部动员的征召人员涉及步兵、射击手、坦克手、炮手、司机等，强调主要征召条件是拥有战斗经验。俄军方则称，至少有1万人自愿入伍到乌克兰参与军事行动。

乌克兰总统泽连斯基星期四发表每日讲话时，呼吁俄罗斯民众抵制普京的征召行动。“多达5万5000名俄军士兵在过去六个月的战争中身亡……若不想有更多死亡，就要抗争。你可以选择反抗、逃亡或投降。”

自普京星期三下达部分军事动员令后，许多曾经认为自己很安全，可以不必上前线的俄罗斯人决定出逃，在边境排起长龙，抢购不断上涨的机票，赶上飞往亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其等允许他们免签入境国家的航班。芬兰说，与俄罗斯接壤的东南部边境关卡依旧繁忙，星期四入境的俄罗斯人比上星期多出超过一倍。

一名23岁的俄罗斯导游说，在得知平民也可能被迫征召入伍参加乌克兰战争的消息后，他在不到13个小时内买了一张机票和一台笔记本电脑，结束了生意，与母亲道别，然后匆匆搭飞机去土耳其投靠朋友，完全不知道自己什么时候可以再回国。

这名不愿具名的后备军人告诉《纽约时报》：“我坐在那里，思考我可以为什么而死，但我认为没有什么理由应该为国家而死。”

一名常年在海上漂泊的26岁俄罗斯水手说，俄乌战争爆发后，他大部分的朋友选择留在俄罗斯，认为战争不会对他们有影响。“但现在很多人都要离开俄罗斯，他们不想因为一个人的想法而去打战。”他认为入侵乌克兰跟“保家卫国”无关，只是普京自己想达成的目的。