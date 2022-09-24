强制投票开始举行 乌表明不会接受四被占领区入俄公投结果

顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克和扎波罗热地区昨天开始举行公投至下周二。一般认为，所有四区都会赞成加入俄罗斯联邦。泽连斯基形容此次公投为一场“闹剧”，各国领袖包括拜登、古特雷斯和马克龙也谴责公投。

（基辅综合电）乌克兰四个俄罗斯占领区星期五开始，就是否加入俄罗斯举行公民投票。乌克兰已表明不会接受公投结果，西方国家也指责俄罗斯此举是非法的。

顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克和扎波罗热地区星期五（9月23日）开始举行公投至下星期二。

卢甘斯克州的乌克兰州长盖代透露，在俄控城镇比洛沃茨克（Bilovodsk），当地一家企业主管告诉雇员，公投是强制的，拒绝投票者将被解雇，名字也会交给安全部门。

塔斯社（TASS）则报道，由于时间紧迫加上缺乏技术设备，此次公投将和以往不同，不使用电子投票，而是以传统的纸质选票。当局会在头四天挨家挨户收集选票，最后一天才开放投票中心让人民前去投票。

报道指出，由于顿涅茨克和卢甘斯克已获俄罗斯承认独立，当地的公投问题因此是让人民回答是否支持他们的“共和国”加入俄罗斯。

赫尔松和扎波罗热地区的公投问题则是：“你是否赞成脱离乌克兰，成立一个独立国家，并作为俄罗斯联邦的主体加入俄罗斯联邦？”

这四个地区占乌克兰领土的约15%，一般认为，所有四区的公投结果都会是赞成加入俄罗斯联邦。

不过，乌克兰总统泽连斯基形容此次公投为一场“闹剧”，认为这是俄罗斯畏惧的迹象。他说：“对乌克兰来说，俄罗斯领导人作的任何决定不会带来任何改变……我们真正有兴趣的是摆在眼前的任务，就是解放我们的国家，保卫我们的人民，动员全世界的支持来执行这些任务。”

各国领袖包括美国总统拜登、联合国秘书长古特雷斯和法国总统马克龙都谴责这次公投。

北约周四谴责俄罗斯的假公投不合法，公然违反了《联合国宪章》，并促请所有国家反对俄罗斯公然侵占乌克兰领土的企图。

北约声明说：“北约盟国不会承认俄罗斯的非法并吞行为，这些领土属于乌克兰。”

欧洲安全与合作组织：公投结果没有法律效力

欧洲安全与合作组织（OSCE）指出，乌克兰四个区的公投结果没有法律效力，因为公投不符合乌克兰法律或国际标准，举行公投的地区并不安全，战争爆发前的多数人口已经逃离，公投也没有独立观察员监督。