若利用假公投并吞更多乌领土 拜登警告将与盟国进一步制裁俄国

公投星期五开始当天，拜登发表声明说：“俄罗斯推出的公投是个骗局，一个为武力吞并乌克兰部分领土、不惜公然违反国际法而找的借口。我们将同盟友与合作伙伴联手，让俄罗斯立即付出更多沉重的经济代价。”

（华盛顿／基辅综合电）在乌克兰东部地区举行入俄公投之际，美国和盟国准备进一步制裁俄罗斯。美国总统拜登警告，若俄罗斯利用假公投来并吞乌克兰的更多领土，美国将与盟友联手让俄罗斯付出更多惨痛的代价。

乌克兰军队本月初在东北部展开反攻而收复大片失地之后，乌东四个俄罗斯占领区——顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克和扎波罗热即宣布，本月内就加入俄罗斯联邦问题举行全民公投。一般认为，由俄罗斯主导的公投结果都会是赞成加入俄罗斯联邦。

星期五在俄罗斯第二大城市圣彼得堡，民众参加一个大型音乐集会，对当天在乌克兰东部四区展开的公投表示支持。（法新社）

称没有法律效力 G7不会承认公投结果

公投星期五（9月23日）开始当天，拜登发表声明说：“俄罗斯推出的公投是个骗局，一个为武力吞并乌克兰部分领土、不惜公然违反国际法而找的借口。我们将同盟友与合作伙伴联手，让俄罗斯立即付出更多沉重的经济代价。”

他强调：“美国永远只承认乌克兰的领土是乌克兰的。”

七国集团（G7）也发声谴责俄罗斯在乌克兰占领区举行假公投，指这是没有法律效力或合法性的“骗局”。

G7的声明说，公投是俄罗斯吞并乌克兰领土的行动，G7不会承认公投结果。

北大西洋公约组织则承诺，要加大对乌克兰的援助。北约自俄军今年2月24日入侵乌克兰以来，一直为基辅提供武器、弹药、军事装备和训练。

北约秘书长斯托尔滕贝格星期五接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时，针对乌东公投这么说：“我们的回答，北约的回答，就是加强支持（乌克兰）”。

他还说：“结束战争的最好方法是加强乌克兰在战场上的实力，这样他们在未来某个阶段就可以通过谈判，达成一个乌克兰可接受的解决方案，并保全乌克兰作为欧洲一个主权独立国家的地位。”

俄罗斯称，公投可让乌东四区的人民有机会对国家前途表达看法。可是反对者担心，莫斯科可能并吞四区，然后反将乌军的反攻说成是侵略。

斯托尔滕贝格说：“这正是我们要准备应对的，俄罗斯可能利用假公投将战争进一步升级。”

乌克兰总统泽连斯基在每日视频演讲中，呼吁全球同声谴责假公投。“这些不仅是违反国际法和乌克兰法律的罪行，也是针对特定人群、针对一个国家的罪行。”

乌东四区的公投到下星期二结束，共五天。俄罗斯媒体报道，星期五的首日投票中，赫尔松地区有15％居民投了票，顿涅茨克、卢甘斯克和扎波罗热的投票率已超过20％。

乌克兰官员则指出，占领区当局采取各种手段胁迫民众去投票，包括人们在投票期结束前不准离开、武装份子闯入民宅强迫人们去投票、雇员被告知若不参加公投可能被解雇。

莫斯科也设立投票站，让住在当地的乌东四区民众前往投票。