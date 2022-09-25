日静冈县遭台风“塔拉斯”袭击两人死 3000多乘客新干线车厢过夜

日本连续两个周末台风来袭，旅游胜地静冈县遭“塔拉斯”台风直袭，导致至少两人死亡，一人下落不明。台风也迫使从东京开往大阪的新干线叫停，3000多名乘客在车厢内过夜。

据《读卖新闻》报道，日本今年的第15号台风“塔拉斯”星期五（9月23日）晚直袭静冈县，带来每小时100毫米的强降雨。静冈市的骏河区12小时内降雨量达404.5毫米，创下观测史上最高纪录。

据日本放送协会NHK统计，这次台风灾害给静冈县造成冲击最大，超过70栋民房损毁，873个民房浸水。县内出现严重的山体滑坡，导致两个输电塔倒塌，12万户家庭停电。

日本当局对215万人发出紧急疏散令，但还是无法避免伤亡。

星期六（9月24日）凌晨，静冈市葵区有建筑因山体滑坡倒塌。消防人员从屋里拉出一具尸体，并在坍塌地附近找到另一死者。道路坍塌也导致货车翻车，一名司机至今下落不明。

往返东京和大阪的列车也受台风影响，从东京开往关西的新干线自星期五下午起停驶。由于是长周末前夕，急盼着回乡和出游的乘客多，东京车站检票处到了夜里仍挤满等候新干线重启的乘客。

负责运营新干线的东海JR公司为了安抚候车的3000多名乘客，发放被单，让他们在新干线列车上睡一晚。

关东地区即便没有台风直袭，但在星期六也是暴雨天气。日本气象局呼吁居住在低洼地区的民众保持警惕。

日本上周末刚受到超级台风“南玛都“袭击，从南到北都出现暴雨天气。媒体引述日本地质专家说：“台风这样一个紧接一个，带来的暴雨会导致地质松散，提高了土崩的风险。”