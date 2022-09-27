布林肯：必引来盟友果断回应 美国私下警告俄罗斯勿动用核武

白宫国家安全顾问沙利文说，美国已在“非常高的层面”告诉俄罗斯，使用核武器将引发美国及盟友的“果断回应”。

（纽约综合电）面对俄罗斯总统普京的核威胁，美国也提高对抗姿态，向普京发出严厉警告。美国国务卿布林肯证实，美国已私下警告俄罗斯，不要使用核武器，以免造成灾难性后果。

布林肯在纽约联合国大会的会场外，接受哥伦比亚广播公司（CBS）“60分钟”节目的采访。布林肯在星期天（9月25日）播出的节目中说：“我们（美国）在公开场合和私下都向俄罗斯阐明，必须停止随意发表有关使用核武器的言论……莫斯科听取我们的意见，并从我们这里获知后果将是可怕的，这一点非常重要。我们已经非常清楚地表明了这一点。”

布林肯也说：“任何核武的使用，都会对使用核武器的国家造成灾难性影响，除了俄罗斯，对许多其他国家也是如此。”

白宫国家安全顾问沙利文同日在CBS的另一个访谈节目中说，美国已在“非常高的层面”告诉俄罗斯，使用核武器将引致美国及盟友的“果断回应”。

沙利文说：“我们已明确和具体向莫斯科说明这意味着什么。”他并说：“如果俄罗斯越过这条线，将对俄罗斯造成灾难性后果，美国将做出果断回应。”

克里姆林宫星期一说，俄罗斯与美国就核武问题保持“零星”接触。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄罗斯和美国一直保持有限的公开对话渠道，让世界两个核武大国保持“紧急信息交流”。

“（俄美）有适当级别的对话渠道，虽然性质非常零散，但至少允许就彼此的立场交换一些紧急信息。”

普京上星期三恫言动用核武器，并且宣布征召约30万名有参军经验的预备役人员，使俄乌战争进一步升级。

英国宣布制裁俄罗斯官员 日本禁向俄出口化武产品

英国首相特拉斯星期天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问指出，盟国应在乌克兰问题上坚定立场，不要理会普京的威吓。

特拉斯指普京没有预料到西方的反应力度，犯了战略上的错误。“我们不应该被他的武力恫吓和虚假威胁所影响，相反的，我们必须做的是继续制裁俄罗斯和继续支持乌克兰人。”

英国政府星期一宣布制裁那些在乌克兰领土执行公投的俄罗斯官员，包括“还在资助俄罗斯战争机器”的55名公司董事成员。

日本内阁秘书长松野博一星期一在记者会上说：“日本对俄入侵乌克兰期间使用核武器的可能性深表担忧。”他并宣布将禁止向俄罗斯出口化学武器相关商品，以进一步制裁莫斯科。

松野也说，日本将继续与国际社会合作，支持乌克兰和制裁俄罗斯。日本政府在当天内阁会议后发表声明说，日本也把科学实验室在内的21个俄罗斯组织，列为现有出口禁令的目标。

乌克兰和西方盟友都指责俄罗斯在乌克兰的卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热搞假公投，目的是要借机让战争升级，进一步吞并乌克兰的领土。

俄罗斯通讯社引述消息人士说，俄罗斯议会最早可能在星期四，就合并新领土的法案进行辩论。俄罗斯新闻社（RIA）报道，普京可能在星期五，向议会发表讲话。