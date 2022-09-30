普京今签字把乌四公投区纳入俄版图 欧美拟对俄实施新制裁

克里姆林宫发言人说，普京将在9月30日与日前举行公投的乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松四州代表签署入俄协议。仪式后，普京将发表讲话，并会见这些地区的官员。

（扎波罗热／华盛顿综合电）俄罗斯总统普京将于星期五（9月30日）签字，以把乌克兰大片领土纳入俄罗斯。针对俄罗斯在乌克兰举行“伪公投”，导致局势升级，欧盟已提议对俄罗斯实施新一轮制裁，美国也会在近日宣布新制裁措施。

克里姆林宫发言人说，克里姆林宫将于莫斯科时间星期五下午3时（新加坡时间星期五晚上8时）举行签字仪式，届时普京将和日前举行公投的四个乌克兰地区代表签署入俄协议。仪式后，普京将发表讲话，并会见这些地区的官员。

乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松四州的俄罗斯控制区于9月23日至27日举行入俄公投，结果显示选民以高票支持加入俄罗斯。

俄罗斯联邦委员会（上议院）议长马特维延科此前说，上议院可能在10月4日，即普京70岁大寿前三天审议有关四地加入俄联邦的法案。一旦法案通过，这些地区将处于俄国核保护伞之下，而普京已警告，他可能动用核武来保护国土。

欧盟提出第八轮制裁 对俄石油价设上限

欧盟委员会星期三（28日）提出第八轮对俄制裁配套，包括对俄罗斯石油价格设定上限、对总值70亿欧元（约97亿5300万新元）的俄罗斯产品实施进口禁令、把参与入俄公投与协助俄罗斯规避制裁者列入黑名单等。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，俄罗斯在乌克兰举行虚假公投、宣布局部军事动员及发出核威胁，“我们决心让克里姆林宫为它进一步的升级行动付出代价”。

冯德莱恩说，欧盟也计划禁止对俄罗斯销售航空器、电子零部件和特定化学物质等，以“剥夺克里姆林宫把关键技术用在军事上的能力”。

欧盟此前于5月同意，从12月起分阶段禁止俄罗斯石油进口。第八轮制裁配套则将为针对俄石油价格设定上限奠定法律基础，此举旨在限制中国、印度等第三国的俄油买价，以减少俄国收入。欧盟官员说，欧盟可能在下星期举行峰会前，就新一轮制裁或至少大部分措施达成一致。

美国国务院发言人普莱斯星期三说，美国将在未来几天让俄罗斯为举行虚假公投付出经济代价。他说：“我们将继续与盟国和伙伴合作，对俄罗斯以及协助和支持吞并乌克兰领土的个人和实体施加更大压力。”

美国国务院制裁协调办公室主任奥布莱恩当天早前说，华盛顿将针对俄罗斯金融与包括能源开发在内的高科技领域，以及侵犯人权者出台新制裁，并称“所有选项都摆在桌面上”。

奥布莱恩也说，美国将继续同中国合作，确保中国了解美国对俄制裁与这些措施对中俄往来的影响。他也向一直大量购买俄罗斯石油的印度喊话说，现在是印度重新思考地缘政治定位的时候了。

美再提供乌15亿元军援

美国星期三宣布再向乌克兰提供11亿美元（约15亿新元）军事援助，包括“海马斯”多管火箭炮系统与弹药、反无人机系统、雷达系统和装甲车。自俄乌开战以来，美国已为乌克兰提供162亿元军援。