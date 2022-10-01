四占领区代表与莫斯科签署入俄协议 多国谴责并吞行动 美国制裁俄多名关键人物

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京不顾国际社会严厉谴责，星期五（9月30日）与乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松的亲俄代表签署入俄协议，把乌克兰东部和南部四个地区纳入俄罗斯版图。普京此举引来欧美更强烈的制裁，俄罗斯中央银行行长纳比乌里娜和副总理诺瓦克等关键人物被美国列入制裁名单，多个国家表明不接受俄罗斯的并吞行动。

莫斯科时间星期五下午3时（新加坡星期五晚上8时），普京在克里姆林宫举行乌克兰四地入俄签字仪式。“在卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热生活的人们将永远成为我们的同胞……我们将用所有力量和一切手段保卫我们的土地。”

普京的37分钟演讲主要在于谴责美国及其盟国试图让俄罗斯沦为“殖民地”，对俄罗斯及乌东地区亲俄政府发动“混合战”。他指西方违背对俄罗斯的承诺，在道义上没有谈论民主的资格，西方国家行事是赤裸裸的“帝国主义”。

他指欧美就是近日北溪天然气管道爆炸的幕后黑手。他也呼吁“基辅政权立即停止敌对行动，回到谈判桌上”。

俄罗斯官员已经着手准备，尽快在这些地区签发俄罗斯护照；莫斯科也正在这些并吞区指定参议员，让他们加入俄罗斯联邦会议联邦委员会（上议院）。

顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松四个地区星期二结束公投，结果显示选民高票支持加入俄罗斯。这些俄控区总面积超过9万平方公里，或占乌克兰国土的约15％，相当于奥地利加上比利时的面积。它们与2014年俄罗斯吞并的克里米亚连接起来，在俄罗斯与克里米亚之间形成一道重要的陆地走廊。

泽连斯基誓言 对俄吞并做出强烈反应

乌克兰总统泽连斯基誓言对俄吞并做出强烈反应，他星期五召集国防和安全负责人召开紧急会议。泽连斯基在Telegram上写道：“敌人正在肆虐，为我们的坚定不移和他的失败寻求报复。”“为了每一名死去的乌克兰人，一定要你血债血偿！”

欧盟星期五发表声明谴责俄罗斯的吞并行为，表明永远不会承认俄所主导的“非法”公投，并将加强制裁以加大对莫斯科的压力。声明说，俄罗斯蓄意破坏国际秩序，正危及全球安全。欧盟会继续施压，迫使俄罗斯结束侵略战争。

美国总统拜登星期四在华盛顿会见太平洋岛国领导人时表明，美国绝对不会承认俄对乌克兰主权领土的主张，形容所谓的公投是个彻头彻尾的骗局。

美国财政部星期五宣布，对俄罗斯军工业的14人、俄中央银行2个领导、一些俄领袖的家人，以及俄议会的278个议员实施制裁。

联合国秘书长古特雷斯指责俄罗斯吞并乌克兰部分地区的行为，他发表声明说：“任何吞并乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热的决定，在法律上站不住脚，应该受到谴责。绝对不可以接受吞并行为。”

星期五下午3时（新加坡今天凌晨3时），联合国安理会会表决一项决议，以谴责俄罗斯在乌克兰进行公投，并促请成员国不要承认乌克兰地位的任何改变，同时要求俄军撤出乌克兰。

在俄罗斯吞并乌克兰部分地区的同时，俄军星期五加大对扎波罗热等地区轰炸。扎波罗热一支平民车队遭俄军导弹击中，导致23人死，28人受伤。

乌克兰也在奋力还击。乌军方发言人同天说，乌军在东部战略重镇利曼（Lyman）包围俄军，控制了进入这个地区的所有后勤路线。