履行长期支持乌克兰抗俄战争承诺 美在德设司令部简化乌军培训与支援

新司令部将位于德国威斯巴登，由美国欧洲司令部司令卡沃利领导。卡沃利提议简化美国为乌军创建的军事培训和支援系统，旨在提供一个更完整的结构。

（华盛顿综合电）美国国防部将在德国成立新司令部，统筹美军为乌克兰军方所提供的培训和装备。这意味着，拜登政府预计俄乌战事会持续好几年，而美国将履行予以乌克兰长期支持的承诺。

《纽约时报》引述美国官员说，新司令部将位于德国威斯巴登（Wiesbaden），由美国欧洲司令部司令卡沃利领导。威斯巴登是美国陆军在欧洲的总部，也是乌克兰士兵接受美军训练的地方。

新司令部将执行“乌克兰国防联络小组”的决定。这个由40个联盟国组织的小组是美国国防部在乌俄战事爆发后，为解决乌克兰的需求而建立。

据报道，卡沃利在提交给美国国防部长奥斯汀的议案中也提议简化美国为乌军创建的军事培训和支援系统，旨在提供一个更完整的结构，大致仿照美国过去20年在伊拉克和阿富汗的训练和援助工作。

美国高级官员称，奥斯汀正在对提案进行审查，可能在未来几周内作决定。官员补充说，议案已获得白宫和五角大楼的支持。

自乌战爆发以来，拜登政府对乌克兰的援助总额已达到近170亿美元（243亿新元）。美国参议院星期四（9月29日）也再批准为乌克兰提供总额达120亿美元的新经济和军事援助配套。

这项由美国两党参议员商定的配套包括为乌军提供30亿美元的武器、物资和薪资，并授权总统拜登指示国防部将美军价值37亿美元的武器和物资运往乌克兰。援助配套也将为基辅提供45亿美元资金，以确保国家财政稳定，维持政府运作。

参议院多数党领袖舒默说：“冲突首七个月以来，非常清楚的是，美国的援助对帮助乌克兰人抵制普京邪恶、恶毒的侵略起到了很大的作用……但战斗远未结束，我们必须继续帮助勇敢、英勇的乌克兰人民。”

尽管俄总统普京星期五（30日）正式签字把乌克兰的四个俄控制地区正式并入俄罗斯联邦，但乌军似乎并没有因此感到挫败，继续积极作战，准备把俄军赶出东北部哈尔科夫地区。

哈尔科夫是俄罗斯入侵乌克兰的早期目标，也是乌克兰主要讲俄语的第二大城市的所在地。乌军近几周在那里的强势反攻见效，成功在星期四拿下东部的工业重镇库普扬斯克市（Kupiansk），切断俄军的重要供给线之一。

民调：七成俄罗斯受访者 对普京局部动员令感惊恐

有民调显示，越来越多俄罗斯人担心过去七个月的乌克兰行动进展不顺，对普京在重大战役失利后决定征召30万名预备役军人感到震惊。

独立民调机构“列瓦达中心”的调查结果显示，认为战事进展不顺利的俄罗斯人从4月份的17%上升到如今的31%；高达七成受访者对普京的局部动员令感到恐慌和震惊。