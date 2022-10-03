重夺利曼士气大涨乌誓言收复更多领土 美防长：俄军丢失补给重镇陷困境

泽连斯基星期天宣布，已将俄军完全赶出乌东顿涅茨克州铁路枢纽利曼（俄罗斯称红利曼）。英国国防部说，俄军撤出利曼时可能遭受惨重伤亡，这对莫斯科来说也是重大的政治挫折，使俄军领导层在国内受到更多批评。

（基辅综合电）乌克兰重夺东部战略重镇利曼后，士气大振，总统泽连斯基誓言在未来一周内收复更多失地。美国防长奥斯汀说，失去利曼这个补给枢纽，将使俄军陷入新困境。英国国防部则指出，此次失利，将令俄军领导层在国内受到更强烈批评。

泽连斯基星期天（10月2日）宣布，已将俄军完全赶出乌东顿涅茨克州铁路枢纽利曼（俄罗斯称红利曼）。此前一天，俄国防部宣布从利曼撤军，以免受乌军包围。乌军过后发布在利曼市中心重新悬挂乌克兰国旗的视频，以行动推翻俄罗斯对当地的主权宣示。

俄总统普京上星期五（9月30日）同顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松亲俄代表签署协议，把四区纳入俄罗斯版图。澳大利亚星期天宣布，扩大对俄罗斯人的财务和旅行制裁，以惩罚俄罗斯吞并乌克兰四区。被制裁者包括俄罗斯任命的分离主义分子、部长和高级官员。

卢甘斯克州州长盖代指出，重夺利曼有助于乌克兰收复卢甘斯克州失地。泽连斯基上星期六晚发表全国讲话时说：“过去一周，顿巴斯地区的乌克兰国旗数量增加了。未来一周，数量还会增加。”顿巴斯包含卢甘斯克州与顿涅茨克州。

美国防长奥斯汀星期六说，乌军重夺利曼令人鼓舞。他指出，利曼是俄军向南与向西输送军需品的补给线枢纽。“少了这些路线，事情将变得更困难，这令俄军在推进过程中，陷入困境。”

英国国防部星期天说，俄军撤出利曼时可能遭受惨重伤亡，这对莫斯科来说也是重大的政治挫折，使俄军领导层在国内受到更多批评。若俄罗斯在非法吞并的地区失去更多地盘，俄国将领几乎肯定会面对更强烈的公开批评与更大压力。

俄军接连失利，令各方更担心普京可能动用核武。车臣领袖卡德罗夫就在俄军撤出利曼后，呼吁莫斯科改变战略，包括在边境地区实施戒严与使用低当量核武器。

德国未来几天交付乌克兰首套IRIS-T防空导弹系统

不过，华盛顿智库战争研究所认为，俄军很难在目前状态下发起核武战争。研究所指出：“俄罗斯目前的地面部队由疲惫不堪的合同兵、仓促动员的预备役人员、征召入伍的士兵与雇佣兵混杂组成，无法在核环境中运作。”

另一方面，德国防长兰布雷希特星期六突然到访乌南港市敖德萨，会见乌克兰防长列兹尼科夫。她宣布，德国将在未来几天，把承诺提供的四套IRIS-T先进防空导弹系统中的首套送到乌克兰，并指出这个系统对抵御无人机攻击尤其重要。

过去几周，俄军越来越常使用伊朗制无人机攻击乌克兰，造成人命伤亡与基础设施损毁。乌军星期天说，过去24小时，俄军向乌克兰发射了四枚导弹与进行16次空袭，并使用伊朗制见证者-136（Shahed-136）无人机攻击基础设施。

乌军战机则在24小时内进行了29次空袭，摧毁俄罗斯武器和防空导弹系统，乌地面部队则攻击了俄军指挥所、弹药仓与防空导弹设施。

俄国防部同日说，俄军摧毁了乌克兰在哈尔科夫、扎波罗热、尼古拉耶夫和顿涅茨克的七个火炮和导弹库，并破坏部署在乌南赫尔松地区的S-300防空导弹系统制导雷达。