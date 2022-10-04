美情报局前局长警告：普京若使用核武美国及盟友将摧毁俄军

美国中央情报局前局长彼得雷乌斯说，美国和北约不想陷入核升级，也会公开表明反对动用核武。考虑到核武的可能性与后果，无论如何，美国和北约都会有所反应。

（华盛顿／基辅综合电）俄罗斯在乌克兰接连吃败仗，迫使俄总统普京动用核武器的可能性越来越高，美国方面也不断严厉警告俄国三思而后行。

美国中央情报局前局长彼得雷乌斯星期天（10月2日）接受美国广播公司新闻台采访时指出，如果普京在乌克兰使用核武器，美国及盟友将摧毁俄罗斯的军队和装备，并击沉俄军的黑海舰队。

彼得雷乌斯表明，自己并未同美国国家安全顾问沙利文讨论过一旦俄罗斯将战争升级，美国会作何反应的问题。不过他假定，北约必定会通过集体合作击溃俄军在乌克兰和克里米亚的所有常规部队，以及在黑海的每一艘军舰。

乌克兰上星期的反攻取得成功，俄罗斯内部对动员越来越抵制，彼得雷乌斯说，莫斯科领导人现在感到“绝望”。

“我想，他（普京）面对的战况不可逆转。”他指出，无论是动员人员、吞并乌克兰部分领土或核武威胁，都无法让普京摆脱困境。俄乌双方最终应该会走到谈判桌上。

当问及俄国动用核武器是否会让美国和北约卷入战争，彼得雷乌斯说，虽然乌克兰不是北约成员国，不会涉及北约的集体防御，但美国和北约还是会做出反应。

彼得雷乌斯提醒要认真看待普京的核威胁，他说，美国和北约不想陷入核升级，也会公开表明反对动用核武。考虑到核武的可能性与后果，无论如何，美国和北约都会有所反应。

美国参议院外交关系委员会成员、共和党参议员卢比奥接受美国有线电视新闻网（CNN）访问说，普京现在有两个选择，一是在乌克兰建立防线，二是全部撤退并失去领土。

卢比奥提醒说，普京很可能袭击美国和盟国物资进入乌克兰的配送点，包括波兰境内。而他最担心的是俄军在北约领土内发动袭击，比如针对波兰的机场或其他一些配送点。

另一方面，俄罗斯下令动员却接连爆出弊端。俄远东哈巴罗夫斯克地区（Khabarovsk）首长杰格加廖夫星期一说，当地新动员的数千名预备役人员有半数因不符合当局条件被送回家，有关地区的军事委员也因此被革职。

他说，军委被革职，不会影响普京的军事动员计划。

法新社报道，俄军刚丢失顿涅茨克州铁路枢纽利曼，如今必须建立新的前线来保护所攻占的领土，但屋漏偏逢连夜雨，俄军的一条主要补给线已经被切断。

乌克兰东北部工业城镇库皮扬斯克武兹洛维（Kupiansk Vuzlovyi）是各路火车线的集中地，战争爆发后，俄罗斯通过这里向南运送物资到数十公里外卢甘斯克州（Luhansk）的斯瓦托市（Svatove）及其他占领区，定时为俄军提供补给。

库皮扬斯克武兹洛维作为铁路和货运的汇集点，是兵家必争之地。乌军一星期前发动猛烈攻击把俄军赶走，收复这个城镇，迫使俄军接下来只能收缩范围，在斯瓦托市及其他更内陆地区加强防守，阻止乌克兰的反攻。

乌军除了重夺东部战略重镇利曼，也陆续在其他地方收复失地，包括南部赫尔松。

乌克兰军方星期一说，乌军战斗机攻击俄罗斯的指挥所、军火库和空防导弹发射站，并且击落一架直升机、一架战斗机和八架无人机。

俄军继续炮轰，以导弹、空袭和榴弹炮在过去一天攻击35个据点。

扎波罗热地区的官员说，俄军发射至少10枚导弹，连夜袭击扎波罗热市和附近村庄。