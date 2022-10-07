核电站之争殃及平民 俄军导弹袭击扎波罗热至少三人死

俄罗斯总统普京周三下令接管扎波罗热核电站，并对扎波罗热市发动导弹袭击，造成至少三人死亡。这座欧洲最大的核电站目前仍由乌克兰工程师操作。乌克兰国家能源机构负责人说他将接管核电站，并呼吁核电站员工不要签署任何俄方文件。

（基辅综合电）乌克兰军队在东北部地区收复更多失地。俄罗斯则在总统普京下令接管南部扎波罗热核电站后，对扎波罗热市发动导弹袭击，造成至少三人死亡。

扎波罗热核电站自3月以来一直受俄军控制，但目前仍由乌克兰工程师操作。普京星期三（10月5日）签署批准包括扎波罗热在内的四块乌克兰土地加入俄罗斯联邦的法令后，又发布行政命令说：“政府将确保核电站的核设施……与联邦财产整合。”

乌克兰国家核能公司（Energoatom）指普京的行政令“无效、荒谬和不适当”。

俄罗斯是在伪公投后，吞并乌克兰赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克和卢甘斯克四个地区。

国际原子能机构总干事格罗西正前往基辅，准备与乌克兰政府针对在扎波罗热核电站周围建立安全区一事“继续磋商”。

核电站附近频遭炮击 外界担心会发生核灾

近几个月来，札波罗热核电站附近砲击事件频发，让外界担心会发生核灾。扎波罗热市星期三深夜继续遭俄军炮轰，住宅楼损毁，并发生大面积火灾，造成至少三人死亡。

札波罗热州长史塔鲁克通过社交媒体发布消息说，至少还有五个人受困在建筑物废墟中，好些人获救，其中一个获救者是个三岁的女孩。

乌军收复东北部失地

其他战事方面，乌克兰武装部队总参谋部主要作战部副部长格罗莫夫星期四说，过去两周，乌军在东北部哈尔科夫的反攻行动中已推进了约55公里；自9月21日以来，已收复了93个居民区，解放了超过2400平方公里土地。

乌克兰总统泽连斯基在星期三夜间发表的视频讲话中说，随着俄军撤离南部和东部前线，乌军再从俄军吞并的赫尔松州收复更多定居点；乌军已“解放”赫尔松市东北部的新沃斯克雷森斯克、新赫里霍里夫卡和彼得罗巴甫利夫卡。

另一方面，《纽约时报》报道，美国情报官员认为，乌克兰政府部分成员幕后策划了普京盟友杜金的女儿杜金娜（Darya Dugina）遇袭事件。

报道没有提及泽连斯基是否批准袭击行动。有官员推测，这起发生在8月的汽车炸弹袭击事件目标为杜金本人。

至于衔接俄罗斯和德国的北溪一号和二号海底天然气管道泄漏事件的调查，瑞典安全局称，位于瑞典专属经济区的管道发生了“爆炸”，这使他们更加相信管道是因为遭到了“严重破坏”才发生泄漏的。

俄罗斯则说，俄方专家应参与调查工作。

负责能源事务的俄副总理诺瓦克星期三接受俄罗斯24电视台采访时说，俄方坚持要求俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和管道运营商北溪天然气管道公司参与调查。