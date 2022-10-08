俄核威胁“不是在开玩笑” 拜登：正为普京找“下台阶”

（纽约综合电）美国总统拜登星期四（10月6日）指出，俄罗斯总统普京提到使用核武器“不是在开玩笑”，并警告世界正面临自古巴导弹危机以来最大的核威胁。拜登说，正试图为普京寻找“下台阶”，让他“权威无损”的走出乌克兰危机。

拜登当天在纽约一场民主党筹款活动上说：“自肯尼迪和古巴导弹危机以来，我们还没有面临过世界末日的前景。”“俄军（在乌克兰战场）的表现相当糟糕，当他谈到可能使用战术核武器或生化武器时，他不是在开玩笑。”

拜登补充说，“我不认为存在可以轻易使用战术核武器同时不导致核浩劫的可能。”

乌克兰军队近日反攻节节胜利，从俄军手中收复大片失地，让俄军遭到始料不及的重挫。普京为了扭转战局，不仅宣布征召30万后备役人员，更一再恫言在必要时会动用核武来保护俄罗斯领土。

“在领土完整受到威胁时，俄罗斯将使用一切可用的手段，这不是恐吓”。

拜登星期四说，美国正试图为普京寻找一条出路。“我们在设想普京的出路是什么？他的台阶在哪里？他在哪里能找到出路？他怎样才会认为自己没有丢脸，而且不会失去重要的权力？”

拜登不排除在G20与普京直接对话

记者后来询问拜登，是否会趁下月到印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团（G20）首脑峰会与普京直接对话，拜登不排除这个可能性。拜登说：“这还有待观察。”

白宫之前表示，不排除美俄两国领导人会晤的可能性。不过，拜登和普京的出访计划仍未获得证实。

彭博社说，拜登的言论与美国国家安全顾问沙利文的说法形成鲜明对比。

沙利文上星期说美国认为普京威胁要动用核武，只是在重复他今年2月侵略乌克兰以来发出的类似警告。

沙利文当时说：“我们没有看到俄罗斯即将使用核武器的迹象。当然，我们在密切留意局势发展，与盟友和伙伴国家保持密切磋商。”

沙利文强调美国严正看待普京的核武威胁，并已向俄罗斯清楚表明，一旦使用核武就得面对严重后果。

美国中央情报局前局长彼得雷乌斯上星期天接受美国媒体采访时预判，如果普京在乌克兰使用核武，美国及盟友将摧毁俄罗斯在乌克兰和克里米亚的常规部队，击沉俄军黑海舰队的每一艘军舰。