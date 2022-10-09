克里米亚大桥卡车爆炸致公路断裂 普京下令彻查

（基辅／华盛顿综合电）连接俄罗斯与克里米亚半岛的大桥星期六发生卡车爆炸，导致大桥轨道上的七个油罐着火，桥上部分路面坍塌。俄罗斯总统普京下令彻查。

发生爆炸的刻赤海峡大桥（Kerch Strait Bridge）是欧洲最长的大桥，是俄罗斯向克里米亚供应军事物资的唯一陆路通道。

俄罗斯塔斯社引述国家反恐委员会报道，星期六（10月8日）清晨6时零7分（新加坡上午11时零7分），桥上一辆运货卡车突然爆炸，导致铁轨上一列货运列车上的七个油罐着火。由于公路桥两处部分坍塌，交通一度中断，海峡通航则继续。

俄调查委员会说，爆炸造成卡车附近一辆汽车上的三人死亡，调查人员已掌握卡车车主的信息。

这座大桥耗资2280亿卢布（近53亿新元）兴建，连接俄南部的克拉斯诺达尔（Krasnodar）和克里米亚城市刻赤（Kerch），横跨黑海与亚速海之间的海峡。它目前是俄罗斯为乌克兰南部赫尔松的俄军运送军事装备和人员的重要通道。

这座大桥除了有战略意义，也是普京的重要形象项目。俄方在2014年占领克里米亚之后四年建成大桥，2018年5月普京亲自驾车过桥主持通车仪式。这次爆炸事件发生在普京70岁生日隔天。

至截稿为止，爆炸原因未明，也没有人声称与此事有关。最近几周，在克里米亚的军事设施接二连三发生爆炸，俄方迅速将矛头指向乌克兰，但这回没立即直指乌方。

事发后，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克在推特上发文称“这只是一个开始”，但没有直接承认乌克兰与爆炸有关。他说：“所有非法的都必须摧毁，所有被盗的都必须归还乌克兰。”

乌克兰国家安全与防务理事会主席达尼洛夫在社交平台放上大桥燃烧的视频，还放上美国已故女星玛丽莲梦露当年歌唱“总统先生，生日快乐”的片段。

俄罗斯外交部发言人说，基辅对民用基础设施被破坏的反应“表明了它恐怖主义的本质”。

俄七导弹击中 扎波罗热工业镇酿至少14死

另一方面，俄罗斯的七枚导弹击中乌克兰东南部扎波罗热区的工业城镇，至少有14人死亡。

俄方占领的扎波罗热核电站与电力供应系统的连接因此再次中断。乌克兰国家核能公司说，自行启动的柴油发电机燃料可让核电站运行10天。

国际原子能机构（IAEA）指攻击行为“极其不负责任”。