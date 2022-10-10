克里米亚大桥恢复通车 普京令加强保护电气供应

（莫斯科综合电）克里米亚大桥遭攻击一天后，铁路交通已完全恢复，公路桥也恢复通车。当局也查出爆炸卡车车主身份，正在追查卡车此前行经路线。俄罗斯总统普京已下令，加强保护该桥梁和通往克里米亚的电力和天然气供应线。

克里米亚半岛大桥发生爆炸后数小时，俄罗斯宣布任命苏罗维金（Sergei Surovikin）为在乌克兰作战的联合部队指挥官。苏罗维金此前曾领导在乌克兰南部的俄罗斯部队，俄军频频遇挫令精英阶层对军方领导层越来越不满。

在调换战场指挥官的同时，普京决定召开安全委员会会议。有关报道没有提及普京召集国防和安全机构负责人开会原因，但克里米亚大桥星期六发生爆炸被视为严重的安全疏失。

普京已经签署命令，授权俄联邦安全局对克里米亚大桥，以及从俄罗斯本土到克里米亚半岛的输电电网、从克拉斯诺达尔边疆区至克里米亚半岛的干线天然气管道加强保护。

18公里长的克里米亚大桥也称刻赤海峡大桥，是一条铁路和公路两用桥。星期六黎明时分，大桥公路桥上一辆卡车发生爆炸，导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车的七个油罐着火。公路桥两节跨梁部分倒塌，目前只有一条车道可以通车。爆炸也造成三人死亡，爆炸原因还在调查中。

俄罗斯交通部说，铁路桥的货运列车和长途客运列车星期天按时间表运行，公路桥交通则在爆炸后约10小时部分恢复。

大桥是俄罗斯向克里米亚供应物资的唯一陆路通道，也是俄罗斯为乌克兰南部赫尔松的俄军运送军事装备和人员的重要通道。俄罗斯和克里米亚当局在爆炸后，试图安抚民众并淡化大桥遇袭的影响。

俄罗斯任命的克里米亚州长阿克肖诺夫说，大桥发生爆炸令人不快，但不是致命的，情况可控。他也说，半岛有一个月的燃料库存和两个多月的食物库存。

俄罗斯国防部说，它在乌南的部队可通过现有的陆路和海路获得足够的补给。

莫斯科未直接指责乌克兰是此次爆炸幕后黑手，但克里米亚和其他俄控制区的官员呼吁采取报复行动。

乌克兰总统高级顾问波多利亚克称大桥损坏是“一个开始”，但没有表明基辅参与了袭击。他后来在没有提供证据的情况下暗示，这是俄罗斯内部权力斗争的结果。

波多利亚克说：“值得注意的是，那辆卡车是从俄罗斯一侧进入大桥的，因此应该在俄罗斯寻找答案。”

目前任职于华盛顿战略与国际研究中心的澳大利亚退休少将瑞安在推特上说，即使乌克兰人不是爆炸的幕后黑手，这场爆炸也是重大的影响力行动胜利。“这是向俄罗斯人和世界其他国家展示，俄军无法保护它最近吞并的任何州属。”