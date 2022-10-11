俄军报复炸桥 狂射81导弹轰基辅等城市

（基辅综合电）俄乌战火升级，俄军星期一猛烈轰炸乌克兰首都基辅和其他城市，报复乌克兰特种部队策划克里米亚大桥爆炸案。俄罗斯总统普京恫言，还会轰炸更多乌克兰基础设施。

俄军在星期一（10月10日）上午繁忙时段展开轰炸，基辅市中心繁忙的十字路口、公园和景点被炸，攻击强度比战争爆发初期俄军试图攻占基辅时还要猛烈。空袭警报持续近六小时，市民纷纷躲进防空洞。德国驻基辅领事馆所在大楼也遭炮击，所幸工作人员2月已经撤离。

乌克兰西部的利沃夫、捷尔诺波尔（Ternopil）和日托米尔（Zhytomyr）、中部的第聂伯罗（Dnipro）和克列缅丘克（Kremenchuk）、南部的扎波罗热和东部的哈尔科夫也遭轰炸。

袭击造成11死64伤

乌克兰总统泽连斯基指俄军刻意选在上午繁忙时段发动袭击，意图造成最大伤害和将乌克兰“从地球上抹去”。乌克兰国防部中午时分说，俄军发射了81枚巡航导弹，其中43枚被乌防空系统击落。

乌克兰紧急服务部门说，至少11人在这连串袭击中丧命，64人受伤。基辅和八个地区的11个重要基础设施被炸，利沃夫、波尔塔瓦（Poltava）、苏梅（Sumy）和捷尔诺波尔四个地区全面断电，其他多个地区的电力供应也部分中断。

俄罗斯总统普京星期一在电视直播的讲话中说，为了报复乌克兰实施的“恐怖袭击”，包括上星期六炸毁克里米亚大桥，他下令从海陆空发射导弹，对乌克兰的能源、指挥和通信目标实施“大规模”远程打击。

普京说：“基辅政权已将自己与国际恐怖组织置于同一水平，不对这种行为做出回应根本是不可能的。如果乌克兰继续试图展开恐怖袭击，俄罗斯将做出强硬的回应。”

克里米亚大桥上星期六发生爆炸，其中公路桥的两个路段坍塌。俄罗斯指这是乌克兰特种部队所为。乌克兰没有承认干案，但为大桥发生爆炸欢呼。这座桥是俄黑海舰队所在的塞瓦斯托波尔港的重要动脉，也是俄罗斯2014年吞并克里米亚半岛的重要象征。

普京还指责乌克兰对距离俄乌边界约85公里的俄罗斯库尔斯克（Kursk）核电站发动了三次袭击，并试图袭击黑海底下从俄罗斯到土耳其的TurkStream天然气管道。

但乌外长库列巴指普京发动导弹袭击，不是因为克里米亚大桥爆炸而被“激怒”，而是“因为战场上的失利使他感到绝望”。他也指普京“是用导弹说话的恐怖分子”，基辅正在寻求联合国对俄军导弹袭击做出“坚决回应”。

七国集团领导人定星期二与泽连斯基举行紧急电话会议商讨最新局势发展。北约秘书长斯托尔滕贝格谴责俄罗斯发动“不分青红皂白的可怕袭击”。欧盟指俄发动的是“野蛮和懦弱的袭击”。法国外长说针对平民的袭击是战争罪。