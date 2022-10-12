拜登要为乌提供先进防空系统 美国与盟友承诺挺乌抗俄直至胜利

俄罗斯星期二继续对乌克兰展开攻击。七国集团领导人同乌克兰总统泽连斯基召开紧急线上会议，泽连斯基要求尽快提供新一批武器。拜登说：“这些袭击只会进一步强化我们对乌克兰的承诺，与乌克兰人民站在一起。”

（华盛顿／基辅综合电）俄罗斯在猛烈轰炸乌克兰多个城市后，星期二继续展开攻击。美国和西方国家承诺继续支持乌克兰抵抗俄罗斯，直到获得胜利为止。美国总统拜登星期一应乌克兰总统泽连斯基的要求，承诺为乌克兰提供先进防空系统。

拜登与乌克兰总统泽连斯基星期一通电话时，谴责俄军的导弹袭击“残暴至极”，他保证会继续支持乌克兰，提供乌克兰自我防卫所需的支持。

拜登说：“这些袭击只会进一步强化我们对乌克兰的承诺，与乌克兰人民站在一起。”

泽连斯基表明，乌克兰将抗争到底，让俄军在战场上“更加痛苦”。他说：“乌克兰不会被吓倒，只会更加团结。没有什么可以阻止我们。”

白宫会后发表声明说，拜登还告诉泽连斯基，美国和盟友及伙伴国家将继续让俄罗斯付出代价，要俄罗斯对战争罪行和暴行负责，并向乌克兰提供安全、经济和人道主义援助。美国至今已为乌克兰提供价值超过168亿美元（约242亿新元）的安全援助。

七国集团（G7）领导人星期二下午同泽连斯基召开紧急线上会议，泽连斯基立即要求G7赶快提供新一批武器，以应对俄军的猛烈攻势。

乌克兰英勇获全球敬重 特拉斯：挺乌不容丝毫动摇

英国首相特拉斯在会上强调，各国要继续坚定支持乌克兰，“不能有丝毫动摇”。

特拉斯说，乌克兰顽强抵御俄罗斯的侵略，他们的英勇赢得全球的敬重。她说：“没有人比乌克兰更渴望和平。我们该做的，就是绝不能动摇帮助他们赢得胜利的决心。”

德国总理朔尔茨星期一与泽连斯基通电话时，已向他保证，德国和G7其他成员国都会坚定支持乌克兰。

俄媒体星期二报道，俄罗斯副外长里亚布科夫警告，西方扩大对战争的介入，俄罗斯不会坐视不理，必定做出回应。里亚布科夫说：“我们发出警告，希望他们意识到华盛顿和其他西方国家首都有失控升级的危险。”

俄罗斯驻美大使安东诺夫说，西方对乌克兰提供更多帮助，导致局势升级，令俄罗斯与北约发生冲突的风险也提高了。

俄外交部星期一表明，俄罗斯对通过外交途径化解危机持开放态度，但美国煽动乌克兰的“好战情绪”，令解决这场冲突的外交努力变得复杂。

俄军：会继续远程空袭 乌能源和军事设施

战事方面，俄罗斯星期二说，俄军会继续对乌克兰的能源和军事基础设施发动远程空袭。俄国防部称：“攻击目的已经达到。所有指定设施都被击中。”

俄方星期一展开至今最大规模一次袭击，对乌克兰首都基辅和其他城市狂轰滥炸。韩国三星电子在基辅的办事处也受波及。

三星电子一名人员证实，一枚导弹落在办事处所在建筑物约150米外，建筑物一些窗户被打碎，分公司没有人死伤；韩国外交部官员也说，星期一的袭击没有造成韩国国民伤亡。

乌克兰官员星期二说，俄罗斯当天展开更多袭击，包括攻击东南部城镇扎波罗热，造成至少一人死亡。乌克兰紧急服务部门说，至少19人在俄军的袭击中丧命，百多人受伤。

截至星期二上午，基辅、利沃夫、苏梅、捷尔诺波尔（Ternopil）和赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地区超过300个定居点仍然停电。

俄军再扣押扎波罗热核电站的另一名负责人。乌克兰国家核能公司（Energoatom）星期二在Telegram说，核电站的副负责人马蒂纽克被带走，下落不明。上月底，俄军将扎波罗热核电站负责人穆拉绍夫押走。