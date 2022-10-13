相信普京有理性 拜登：美国正努力避免俄罗斯动用核武器

（华盛顿综合电）美国总统拜登接受美国有线电视新闻网（CNN）的专访指出，美国正在努力避免俄罗斯总统普京动用核武器，并指责沙特阿拉伯执意减少石油产量，选择与俄罗斯站在同一阵营，美国接下来将商讨如何对付沙特。

拜登在星期二（10月11日）播出的专访中，谈到各国关心的美国经济问题。拜登说，美国根基稳固，即使陷入经济衰退，也会是很轻微的。

乌克兰最近接连收复失地，但俄罗斯也在加大攻击力度，局势升级令国际社会担心情况会失控。拜登说，他相信普京是个理性的人，但普京对侵略乌克兰和乌克兰人民的反抗能力做出了“严重误判”。

拜登说：“他（普京）真的以为乌克兰人会张开双臂欢迎他，欢庆基辅重返俄罗斯的怀抱，我认为他完全失算了。”

拜登建议普京放弃对乌克兰的战争，这样一来，他仍然可以在俄罗斯掌权。

拜登透露，美国正在为普京寻找“下台阶”，以免普京被逼急了，诉诸大规模杀伤性武器。“我认为他不会。但我认为他谈起（动用核武）这件事是不负责任的。一旦使用核武器，可能会犯的错误、误判，谁知道会发生什么事？”

俄军在乌克兰战场节节败退，普京的心理状态一直备受关注。拜登上星期更罕见地警告全球首次面临“核末日”危险，他指普京恫言使用核武器并不是在开玩笑。

当被问及会否在11月印度尼西亚峇厘岛举行二十国集团（G20）首脑峰会期间与普京会晤，拜登重申不排除有可能，但他强调，只要是谈论俄乌战争，乌克兰总统泽连斯基必须参与。

拜登：减少石油产量 沙特与俄为伍将付出代价

俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期二接受俄罗斯国营电视台访问说，克里姆林宫将考虑普京和拜登会面的建议。俄罗斯驻印尼大使沃罗比耶娃说，普京将视俄乌局势与其他安全问题，在更接近G20峰会举行的日期，再决定是否出席。

针对油盟无视美国反对宣布减产，拜登指责沙特与俄罗斯为伍，警告沙特将为此付出代价。

拜登说，美国应该重新考虑与沙特的关系，他将和主张惩罚沙特的美国国会议员商讨对策，但他拒绝说明会有哪些措施。

沙特的决定被视为是对拜登个人的打击。拜登早在7月访问沙特就呼吁提高产油量，从而降低美国的天然气价格，但没有获得回应。拜登星期二解释说，7月的访问不是“关于石油”，而是为了明确表明美国“不会离开中东”。

前一天，参议院外交关系委员会主席、民主党参议员梅南德斯说，美国必须立即冻结与沙特的所有合作包括武器销售。

美国国会已经立法，允许美国政府起诉油盟成员国操纵能源市场，但拜登政府官员承认，在11月中期选举前，报复沙特的立法不太可能实现。这也凸显了美国在评估急转直下的长期伙伴关系时，面临复杂考量。

美国经济即使衰退 也会“非常轻微”

另一方面，拜登坚称即使美国出现经济衰退，也会“非常轻微”，因为美国经济有足够的韧性度过动荡时期。

拜登说：“我认为不会出现衰退，即使有，也将是一次非常轻微的衰退。换句话说，经济将略微下调。”

国际货币基金组织（IMF）星期二把美国2022年经济增长预测下调至1.6％，2023年增长预测维持在1％。它也下调2023年全球增长预测，警告全球经济前景将恶化。

拜登说，美国政府已推出一些措施，以减轻美国家庭的生活负担，这些措施可以应付经济停滞或下滑带来的冲击。他批评专家时不时都在警告美国经济将会衰退，以致于人们认定衰退会自动发生，但其实政府已经做了很多努力，也取得了成果。

当问及美国人应否为经济衰退做准备，拜登直截了当地回答说：“不用。”