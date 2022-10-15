遭受连串挫败 俄对乌战事态度似乎软化

（基辅／伦敦综合电）俄罗斯武装部队在俄乌战事上遭受一连串挫败后，俄罗斯近日对乌克兰战事的态度似乎出现软化，引起外界关注。

俄罗斯总统普京星期五（10月14日）在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的记者会上说，没有必要对乌克兰展开新一轮大规模打击，因为俄罗斯并不希望摧毁乌克兰。他也说，部分动员令将在两周后结束，目前没有计划征召更多预备役军人。

莫斯科早前轰炸乌克兰各地，以报复克里米亚大桥爆炸袭击。普京认为乌克兰特工部门涉及爆炸事件。

普京也提到，印度和中国支持就俄乌战事展开和平对话。

他承认，莫斯科的前苏联盟友对俄乌冲突感到担忧，但声称这并不影响它们与莫斯科的关系。

对于美国和北约，普京依然态度强硬。他认为目前“没必要”与美国总统拜登会谈，并说北约军队与俄罗斯的任何直接冲突将导致全球灾难，“我希望说那种话的人够聪明，不要采取那种行动”。

拜登早前说，不排除在11月二十国集团首脑峰会期间与普京会晤。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期四说，俄罗斯对乌克兰的特别军事行动目标不变，但可以通过协商来达成目标。“我们不会追着任何人跑。如果有具体、严肃的提案，我们可以商量。”

乌军一个多月来的反攻，在东北部和南部夺回大片领土。

莫斯科任命的赫尔松地区领导人萨尔多星期五呼吁居民撤离，以躲避乌军攻击。此举被视为俄军败退的迹象。

俄罗斯塔斯社报道，第一批逃离赫尔松的平民，预计星期五抵达俄罗斯南部的罗斯托夫州。

乌克兰的赫尔松州议员克兰则说，萨尔多此举皆在把“赫尔松的叛徒”带回俄国，而不是疏散行动。

乌克兰政府称，过去一个月来已重夺600多个定居点，包括赫尔松州75个定居点。