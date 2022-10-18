俄军对乌新攻势疑用伊朗制无人机 欧美警告将制裁德黑兰

《华盛顿邮报》星期天引述美国和盟国安全官员提供的消息报道，伊朗除了秘密同意提供攻击无人机给俄罗斯，也将为莫斯科供应第一批伊朗制短程地对地导弹。

（基辅综合电）俄罗斯星期一对乌克兰首都基辅和其他城市发动新一波的无人机和导弹袭击，造成至少八人死亡，住宅楼和电力设施被毁。伊朗疑似秘密为俄罗斯提供无人机，欧美已经警告会对付伊朗。

乌克兰空军发言人伊纳特说，自星期天傍晚以来，乌军已经摧毁了37架俄罗斯无人机，约占参与袭击无人机总数的85％。

伊纳特在记者会上说：“这对我们的空防来说，成绩相当不错，估计今后被击落的无人机还会更多。”他也说，所有无人机都是从南部飞入乌克兰境内。

乌克兰空军指无人机是从南部飞入乌克兰境内。（法新社）

基辅星期一（10月17日）早上至少传出三次爆炸声。有一座住宅楼被炸，造成至少四人丧命。乌克兰总统办公室副主任季莫申科说，有19人从住宅楼获救，救援工作仍在进行。

乌总统办公室主任耶尔马克在Telegram说，袭击基辅的是伊朗制的神风敢死队（Kamikaze）无人机。这种“自杀式无人机”会飞向目标并引爆。

这是一星期内俄罗斯对基辅的第二波袭击。之前俄罗斯以导弹轰炸基辅，是2月全面攻打乌克兰以来最大规模空袭。

俄罗斯星期一也攻击乌克兰东部苏梅和中部第聂伯罗彼得罗夫斯克州地区的能源设施，造成苏梅至少四人死亡、九人受伤，还有一些人受困在废墟堆里。

俄军当天说，已击中乌克兰的“所有”预定目标。俄国防部发表声明说，俄军使用高精度和远程武器攻打乌克兰的军事指挥部和控制设施以及能源系统。

对于伊朗疑似为俄罗斯提供攻击乌克兰的无人机，乌克兰外长库列巴敦促欧盟制裁伊朗。一些欧盟成员国外长说，如果证实伊朗参与攻打乌克兰，就应对伊朗实施新的制裁。

伊朗否认提供无人机

伊朗否认为俄罗斯提供无人机，克里姆林宫则没有置评。

《华盛顿邮报》星期天引述美国和盟国安全官员提供的消息报道，伊朗除了秘密同意提供攻击无人机给俄罗斯，也将为莫斯科供应第一批伊朗制短程地对地导弹。

分析指出，伊朗的武器增援，可能有助抵消俄军装备的巨大损失。俄军上星期对数座乌克兰城市发动攻击使用不少精确制导弹药，使得这类导弹的供应迅速减少。

华盛顿智库华盛顿近东政策研究所的伊朗武器专家纳迪米说：“从无人机到地对地导弹的发展，会给俄罗斯人更多的选择和对乌克兰更多的打击能力。”

此外，俄罗斯也继续攻击乌克兰扎波罗热核电站周围地区。乌克兰国家核能公司（Energoatom）说，在关键基础设施遭到俄军炮击后，扎波罗热核电站星期一与国家电网断开连接，不得不使用后备柴油发电机来应急。

欧盟外长星期一在卢森堡开会，将宣布从下月开始为1万5000名乌克兰士兵提供训练，并为乌克兰再增加5亿欧元（约6.95亿新元）的军事援助。两名欧盟高级官员说，军训将在11月中开始，分别在波兰和德国进行。这是欧盟提供的历来最大规模的军训。