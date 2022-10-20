俄新指挥官承认战情艰难 乌军反攻逼近赫尔松 数万平民开始撤离

俄罗斯新任指挥官苏罗维金透露，俄军已开始为撤离赫尔松居民做准备。他的这番谈话凸显出俄罗斯对具有重要战略意义的赫尔松的控制岌岌可危。

（基辅综合电）乌克兰战事吃紧，俄罗斯总统普京宣布在他最近吞并的四个地区实施戒严令，以及在毗邻乌克兰的八个俄罗斯地区限制人员进出。随着乌军反攻部队逼近乌南城市赫尔松，亲俄官员说，他们和数万平民正在撤离赫尔松。

普京星期三（10月19日）在电视直播的安全委员会会议中宣布戒严令。他也指示政府，在总理米舒斯京的领导下成立一个特别协调委员会，与俄各地区合作，推动莫斯科的战争努力。

克里姆林宫随后说，将从星期四起在顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热实施戒严。根据俄法律，戒严期间可增强军队、实施宵禁、限制行动、展开审查和拘留外国公民。

克里姆林宫也下令，在毗邻乌克兰的八个地区包括克里米亚进行“经济动员”，同时限制进出这些地区的行动。

普京也说，他将授予俄罗斯所有80多个地区的领导人额外权力，以保护关键设施、维护公共秩序和增加产量，以支持莫斯科的“特别军事行动”。

这是普京为应对战事失利而采取的最新行动。路透社说，普京这次把行动扩展到乌克兰以外的地区，将使更多俄罗斯人感受到战争的冲击。

星期二，俄罗斯新任指挥官接受国营新闻频道24台的访问时说：“赫尔松的特别军事行动可用紧张来形容。这里的情势艰难，敌军蓄意攻击赫尔松的基础设施和民宅。”

他还透露，过去10天，俄军已开始为撤离赫尔松居民做准备，并强调确保当地居民安全疏散是俄军的优先考量。

这是苏罗维金10月8日出任俄罗斯驻乌克兰军队司令以来，首次发表公开讲话。这番谈话凸显出俄罗斯对具有重要战略意义的赫尔松的控制岌岌可危。

俄罗斯任命的赫尔松地区领导人萨尔多发布的视频声明说，由于面临炮击风险，加上俄罗斯要建立防御线以击退乌军，赫尔松居民将从第聂伯河西侧的四个地区撤离。

俄罗斯塔斯社报道，约五六万个居民将被撤离到第聂伯河左岸。报道引述萨尔多说，整个撤离过程预计约六天。

靠近克里米亚的赫尔松市是赫尔松州首府，也是俄罗斯9月底宣布吞并的四个乌克兰地区之一。过去几周，在赫尔松的俄军被击退了20公里至30公里，并有可能被逼退到2200公里长的第聂伯罗河西岸。第聂伯河将乌克兰分隔为东西两部份。

基辅指责俄罗斯“试图吓唬”赫尔松居民撤离。乌克兰总统办公室主任耶尔马克在Telegram上写道：“俄罗斯人试图用关于我军炮击这座城市的虚假信息来吓唬赫尔松居民，并且还在上演一场撤离的宣传表演。”