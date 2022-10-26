俄指乌计划用“脏弹” 北约警告勿找借口升级战争

（纽约／基辅综合电）俄罗斯星期二（10月25日）在联合国安全理事会闭门会议上指控乌克兰计划使用“脏弹”，促请联合国秘书长古特雷斯竭力防止这“令人发指的罪行”发生。北约警告俄罗斯，不要以此为借口，使战争升级。

俄罗斯驻联合国大使涅边贾在发给秘书长和安理会的信函中说：“我们将把基辅政权使用脏弹视为核恐怖主义行为。”

北约秘书长斯托尔滕贝格在推特上写道：“北约盟国否认这一指控。俄罗斯绝不能以此作为使局势升级的借口。”

美国国务院发言人普莱斯警告：“……无论是使用脏弹还是核弹，俄罗斯都得面对后果。”他也说，美国担心的是俄罗斯准备使用脏弹。

英国常驻联合国代表处星期一在推特发文说：“记住：乌克兰并没有核武器。”

乌克兰军队反攻进入赫尔松州后，俄罗斯国防部长绍伊古过去几天与西方多国防长通电话时，指乌克兰可能使用脏弹。脏弹是一种将放射性物质与常规炸药结合的爆炸装置，爆炸后放射性物质会大规模扩散。

俄罗斯国防部说，乌克兰发动脏弹袭击是为了将爆炸造成的放射性污染归咎于俄罗斯。乌克兰总统泽连斯基则指莫斯科策划这样的袭击并将归咎于乌克兰。

乌克兰外长库列巴星期一说，他同国际原子能机构总干事格罗西通电话，原子能机构即将派员到莫斯科声称乌克兰正在制造脏弹的两个地点检查。原子能机构专家一个月前视察过其中一处，并未发现任何问题。

另一方面，乌克兰和欧洲国家星期二召开重建乌克兰国际会议，提出乌克兰作为欧盟成员和欧洲绿色能源大国的愿景。

德国总理朔尔茨说：“这不是一次普通的捐助会议，这是更深刻的……21世纪的新马歇尔计划。”他也说，重建乌克兰是个跨世代的任务，必须立即开始，即使俄罗斯侵略战还未结束。

乌克兰估计重建费用为7500亿美元（约1.067万亿新元），世界银行的估计是3490亿美元。