普京：世界处于二战以来最危险最难料10年

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京警告，世界正面临自二战结束以来最危险、最无法预测的10年，并表示对乌克兰展开的特别军事行动只是“重塑世界秩序”的部分计划。

普京星期四（10月27日）在莫斯科出席俄国智库瓦尔代国际辩论俱乐部（Valdai Discussion Club）年会时指出，“西方独霸世界事务的时代正在结束，单极世界正成为过去。”他说，“我们正处在历史性转折关头。我们即将面对的可能是自二战结束以来最危险、最无法预测、同时也是至关重要的10年。”

普京指出，西方提出的所谓“基于规则的秩序”只是为了将自己凌驾于规则之上，这无疑是“危险的、血腥的和肮脏的”，它无视他国和人民权利，否认其特质与独特性，漠视其他国家利益。他说，任何社会、任何文明都有权选择自己的道路，以及自己的社会政治制度。

普京指美欧试图将俄罗斯从地缘政治版图上“清除”的做法永远不会成功，他相信西方最终将被迫与俄罗斯和其他大国就未来世界秩序进行谈判。

普京在三个多小时的问答环节中不断抨击西方，指责美国及盟友为获得在全球的霸权地位，向乌克兰提供大量武器，帮助乌克兰对抗俄罗斯。

但他淡化俄罗斯与西方进行核对峙的可能，他说俄罗斯从未主动说过可能使用核武器。“俄罗斯不需要对乌克兰实施核打击，因为无论是在政治或是军事层面上都没有任何意义。”

拜登：若俄无意图使用 又为何一直谈核武能力

在普京发表谈话的同一天，美国总统拜登接受媒体采访时质疑：“如果他没有意图，他为什么一直在谈？他为什么要谈使用战术核武器的能力呢？”

《纽约时报》分析，普京星期四的谈话，主要不是讲给俄罗斯国民听，他似乎更倾向于争取国外的政治保守派；普京也有意利用美欧政治分歧，来离间西方国家。美国即将举行中期选举，以及欧洲对支持乌克兰战争的日益不满，都能使普京的讲话引起共鸣。

俄罗斯政治分析员斯塔诺瓦亚认为，普京要把俄乌战争升级归咎于西方及他们对乌克兰的支持。“大家不要掉以轻心……他要证明当前局势升级是西方政策导致的后果。”

斯塔诺瓦亚指出，普京也似乎在试图利用全球的反建制情绪。“现在有一种感觉，他要在全球范围内建立一个反西方联盟。他不认为自己被逼到墙角，反认为自己是新世界诞生的见证者。”

称习近平为“亲密朋友” 继续支持中国对台主张

普京星期四强调中俄关系密切。他说，俄罗斯与中国的关系达到了“前所未有的水平”，并把中国国家主席习近平称为“亲密朋友”，但他说2月访问北京时没有将入侵乌克兰的计划提前知会习近平。

普京表明继续支持中国的台湾主张，称美国因为台湾而摧毁与中国的关系是错误的。他表明俄罗斯承认台湾是中国的一部分，并指美国众议院议长佩洛西等美国官员访台是挑衅行为。

此外，普京说，因为美国及盟国对他进行孤立，他还没有决定是否要参加下月中在印度尼西亚举行的二十国集团（G20）首脑峰会，但俄罗斯肯定会派高级别代表出席。

美国对拜普会态度冷淡。美国国家安全委员会发言人柯比星期四说：“总统拜登出席G20峰会时，无意与普京坐下来会谈。”