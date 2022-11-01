俄暂停协议致谷价大涨 联合国与土乌继续从黑海运粮

黑海港口农产品外运协议在俄罗斯宣布无限期暂停执行后，小麦价格一度上涨7.7%。协议的另外三个签署方联合国、土耳其和乌克兰同意继续推进粮食外运安排。星期一有16艘运粮船穿行，其中12艘船出港、四艘进港。

（莫斯科综合电）俄罗斯暂停执行黑海港口农产品外运协议，导致小麦期货价格大涨。该协议另外三个签署方乌克兰、土耳其和联合国同意继续执行协议，星期一又有12艘运粮船离开乌克兰港口。

俄罗斯星期六（10月29）以俄黑海舰队军舰和民用船遭受乌克兰无人机袭击为由，宣布无限期暂停执行黑海港口农产品外运协议。星期一（31日），在芝加哥期货交易所，小麦价格开市后一度上涨7.7%，玉米上涨2.8%，黄豆油上涨2%。乌克兰是全球最大谷物出口国之一，若农产品价格涨势持续，全球食品通胀和饥饿问题可能加剧。

乌克兰基础设施部星期天（30日）说，俄罗斯退出黑海港口农产品外运协议，导致218艘参与协议的运粮船行动受阻，其中95艘已载着粮食出港、22艘装货后受困港口、101艘正等待检查。

联合国、土耳其和乌克兰星期天同意，继续推进乌克兰粮食外运安排。当天没有运粮船通过黑海粮食走廊，但星期一有16艘运粮船穿行，其中12艘船出港、四艘进港。

乌基础设施部长库布拉科夫星期一在推特发文说：“今天有12艘运粮船离开乌克兰港口。联合国和土耳其代表团提供了10个小组，检查参与黑海谷物倡议的40艘船。乌克兰代表团接受了这项检查安排。俄罗斯代表团已得到通知。”

俄警告不保证航行安全 延长现有协议风险更大

黑海谷物倡议联合国协调员阿卜杜拉同日在推特发文强调：“民用货船绝对不能成为军事目标或被挟持。粮食必须能够流动。”

克里姆林宫星期一警告，在没有俄罗斯参与的情况下继续执行该协议是危险的。克宫发言人佩斯科夫告诉记者：“在俄罗斯明言不可能保证这些地区安全航行的情况下，这样的协议几乎是不可行的。”

对于乌克兰、土耳其和联合国可能在没有俄罗斯同意的情况下延长现有协议的问题，佩斯科夫说：“那是不一样的协议，风险更大，更危险。”

贸易商指出，随着协议破裂，预定运往非洲和中东的数十万吨乌克兰小麦可能无法成行，乌克兰对欧洲的玉米出口也会受到打击，对印度等主要市场的植物油出口也将受阻。

一名驻新加坡的谷物交易商告诉路透社：“我们得看看情况会如何发展。目前尚不清楚，乌克兰是否会继续运出谷物，以及俄罗斯出口会发生什么变化。”

在正常情况下，黑海地区为全球提供超过25%的小麦和大麦、约20%的玉米，以及大部分葵花籽油。俄乌战争爆发后，乌克兰粮食出口受阻，直到今年7月，俄乌才在土耳其和联合国斡旋下同意恢复黑海粮食出口。协议达成以来，乌克兰已运出超过950万公吨农产品。

这项协议有效期至11月19日。联合国近期力促各方延长协议一年，但俄方指协议中涉及俄罗斯的部分未得到有效落实，不排除拒绝续签。乌克兰则反指俄罗斯阻挠船只靠岸装载粮食。

联合国秘书长古特雷斯对俄罗斯退出表示担忧，他推迟一天出席阿拉伯国家联盟峰会，以同有关各方联系，争取恢复这项协议。

土耳其国防部说，土耳其防长阿卡尔正同俄乌两国防长联系，同时敦促双方避免任何挑衅。土总统埃尔多安星期一表明，土耳其决心维护这项协议。

俄副外长鲁登科星期六受访时未明确排除重返协议的可能，但表明只有在对俄舰队遇袭事件展开全面调查后，莫斯科才会决定怎么做。俄代表团在星期天的黑海粮食外运联合协调中心会议上说，俄罗斯将继续就“紧迫问题”同联合国与土耳其对话。