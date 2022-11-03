【世界大解说】美国中期选举 特朗普重返白宫的敲门砖

新一届美国中期选举定11月8日举行。民主、共和两党将角逐美国国会参议院和众议院的主导权，以及36个地方州府的重要官员位置。

共和党在两年前的大选全面败北，不但丢掉总统之位，国会两院也受民主党控制。如今，共和党候选人在前总统特朗普的站台加持下强势袭来，力图扭转局势。

中期选举可能重划美国政治版图，左右总统拜登未来两年的施政进度，以及特朗普重返白宫的打算，值得各界关注。

本期《世界大解说》邀请《联合早报》国际组副主任吴汉钧，分析美国中期选情及其影响。

一、中期选举都选什么？

来临的中期选举，美国参众两院都将改选哪些席位？共和党要拿下几席才能重夺国会？历史经验如何预示选举结果？各州局势又会出现什么变动？一起了解中期选举的各个环节。

二、中期选举结果，决定拜登下半任期作为

拜登在2020年大选后成功入主白宫，民主党也成为参众两院多数党，基本掌握美国行政和立法的主动权。只要不涉及修改宪法，拜登政府大部分立法议程受到的阻力都比较小，有利于政策制定。

10月29日，拜登与孙女娜塔莉（右）一起到特拉华州威尔明顿的投票站提前投票。（路透社）

然而，最近的民调显示，虽然民主党仍有望在中期选举保住参议院，但大多都预测共和党会重新控制众议院。

吴汉钧认为，如果民主党丧失众议院多数党位置，甚至遭遇滑铁卢，连续丢掉参众两院；那么，拜登未来两年将在立法层面受到更多制约，总统之路可能提前进入“跛脚鸭”状态。

另外，中期选举作为拜登执政的“期中考”，最终结果也会决定他是否能再次率领民主党，在两年后的选举中捍卫总统宝座，寻求连任。

视频内容：

01:13 科普小知识：中期选举选什么

03:59 中期选举结果，将决定拜登下半任期作为

05:44 特朗普频频现身，为入主白宫积蓄力量

08:58 奥巴马余威仍在，助选究竟有没有效？

10:05 经济民生难处理，民主党转而聚焦人权问题

11:31 无论选举结果如何，美国外交政策不会改变

三、特朗普助选背后的如意算盘

吴汉钧说，若共和党在中期选举大胜，美国前总统特朗普很有可能宣布角逐2024年的总统选举。

从党内初选提名开始，特朗普已经为一大批自己的支持者，或是他喜欢的人背书。不仅如此，他还频频作为“助阵嘉宾”，为这些共和党候选人站台拉票，似乎将自己的政治前途，全部押在中期选举上。

除了国会两院的参选者外，特朗普也为美国各州州长、州务卿和州检察官的共和党竞争者背书。要是这批政客成功当选，特别是掌握美国各州的地方权力后，很有可能影响下一届总统大选的结果。

如果特朗普像2020大选时一样，给共和党籍的地方州务卿施压，要求重新计票，届时的美国政局将何去何从，值得外界关注。

与此同时，现总统拜登在中期选举表现安静。据路透社、易普索（Reuters/Ipsos）的最新调查，拜登支持率已跌破40%，或许已成为民主党中期选举的“负资产”。

对民主党而言，既然特朗普的“老对手”乏力，就祭出他的“前任”奥巴马帮忙助选。不过，虽然奥巴马形象正面，在美国也仍有影响力，可是他从总统位置卸任已久。对此，吴汉钧“不觉得奥巴马出来为民主党拉票，会有很大的积极作用。”

2022年10月23日，美国前总统奥巴马到新泽西州为民主党候选人助选。（法新社）

四、中期选举不影响美国内政外交主基调

中期选举主要影响美国内政议题。鉴于通货膨胀和能源价格高涨等问题，选民的关注重点在经济民生领域。

可是，拜登政府无法在短时间内有效解决这些问题，只好另辟蹊径，在选举时主打堕胎权等人权问题，也让经济民生成为共和党人攻诘他们的话柄。

外交层面，美国国家利益不因国会控制权的更替而变化，因此即便共和党夺回参众两院，美国对外也政策不会产生较大转变，美中关系也不太可能突然改善。

此外，中期选举期间，共和党人在对乌克兰的援助问题上经常提出异议，提出共和党在重掌众议院后，准备减少对乌援助，这也符合部分美国普通选民的期望。

不过，吴汉钧认为，共和党人这番言论只是助选口号。在中期选举后，共和党人料将看到，美国支持乌克兰符合盟国国家利益。因此，对外政策“基本上不会有太大的变化”。