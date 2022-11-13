乌军重新掌控南部重镇赫尔松 俄高官：等新武器和支援到位再袭击

（布拉霍达尼／基辅／金边综合电）乌克兰军队星期五（11月11日）进驻南部重镇赫尔松，重新掌控这个州首府。面对此重挫，俄罗斯高官说，一旦新武器和支援部队到位，俄军将再次展开袭击。

乌克兰军队挺进赫尔松（Kherson）时，情绪沸腾的居民热烈欢迎他们。社交媒体上发布的照片和视频显示，聚集在赫尔松主广场上的人们挥舞乌克兰国旗，向军人欢呼。首都基辅的大街上也聚集欢庆胜利的人群。

乌克兰总统泽连斯基说：“今天是历史性的一天。我们正在收复国家南部的领土，正在收复赫尔松。”他说，军方会尽快采取措施保障赫尔松的安全，包括清除俄军布下的大量地雷。

在俄罗斯军队撤离后，乌克兰特别部队最先进入赫尔松市中心。乌克兰军事情报单位证实乌军进入赫尔松的消息时，下令俄方残余部队投降。当地一名官员早些时候说，要全面保卫这座战前人口30余万的城市，可能须要一周时间。

赫尔松市位处俄罗斯2014年并吞的克里米亚（Crimea）以北，是俄军夺下的首个主要城市，也是它一直控制的唯一地区首府。赫尔松州则是俄方9月下旬举行所谓的公投后并吞的乌克兰四个州之一，是通往克里米亚的陆地门户。

俄罗斯宣布，3万兵员已撤至第聂伯河对岸，没有失去一名士兵。但乌方说，俄军在混乱中撤离，士兵脱下制服、丢下武器，并在试图逃跑时溺水身亡。

俄军第三次大规模撤退

俄军此次是俄罗斯第三次大规模撤退，也是面对乌军对东部和南部部分地区反攻时，第一次放弃如此具重要战略意义的城市。俄方前两次重大撤军行动，分别是3月底撤离乌克兰首都基辅郊区，以及9月撤离东北部第二大城哈尔科夫（Kharkiv）。

负责乌克兰两个占领区事务的俄罗斯高级官员罗戈津星期五说，撤军是痛苦的，但也是必要的，俄军将重振旗鼓。

俄罗斯通讯社引述他说，在俄军凝聚力量、取得新武器，训练有素的动员部队和志愿者到来时，俄罗斯将夺回这片土地。

失去赫尔松市可能会使俄罗斯占领乌克兰整个黑海沿岸的梦想破碎。俄总统普京尚未就撤军置评，克里姆林宫发言人佩斯科夫在电话会议上说：“这是俄军指挥官苏罗维金的提议，也是国防部长的决定。”他说，赫尔松地区并入俄罗斯的地位保持不变。

乌克兰收复赫尔松市之后，美国白宫国安顾问苏利文说：“乌克兰人刚赢得一场非凡的胜利。”

陪同美国总统拜登到柬埔寨首都金边出席亚细安峰会的苏利文说，俄罗斯撤退具有“更广泛的战略意义”，包括俄军对敖德萨（Odessa）等乌克兰南部城市的长期威胁缓解了。