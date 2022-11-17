波兰边境导弹爆炸 北约：落地的是乌防空导弹或属意外

（华沙综合电）俄罗斯星期二对乌克兰发动开战以来最猛烈的导弹攻击，当地时间深夜一枚俄制导弹落入波兰东部边境，一时之间引发战火可能烧到乌克兰之外的恐慌。初步调查显示，落地的是乌克兰防空导弹，可能是一个意外事故。

波兰东部普热沃多村（Przewodow）一个谷物设施星期二（11月15日）深夜遭导弹击中后爆炸，导致两人死亡；该处距离乌克兰边境仅约六公里。事发后，波兰政府提高战备状态，并强调要与北约盟国一起加强空域监测。

北约秘书长：俄罗斯对事件有责任

北约星期三（16日）就此事召开紧急会议。北约秘书长斯托尔滕贝格在会后说，落地的可能是乌克兰防空导弹，但这起事件最终还是得归咎于俄罗斯。“他们对造成这种情况的战争负有责任。我要说清楚这不是乌克兰的错。”

斯托尔滕贝格指出，事件说明了乌克兰战争带来的风险。他说：“针对这起事件的调查正在进行，我们必须等待调查结果。不过，没有迹象显示这是一起蓄意攻击，也没有迹象显示俄罗斯准备对北约采取军事攻击行动。”

北约未立即针对此事采取新措施，不过有更多成员国准备为乌克兰提供防空设备，斯托尔滕贝格对此表示欢迎。

波兰总统杜达同日说，落地爆炸的导弹似乎是俄制S-300地对空导弹，没有证据显示它来自俄罗斯部队，乌克兰防空部队发射的可能性很高。

星期二早些时候，俄罗斯大肆炮击乌克兰城市和基础设施，袭击目标包括靠近波兰边境的沃伦地区（Volyn）。乌克兰说，乌军用防空导弹击落了多数来袭的导弹。

俄罗斯国防部星期三说，俄军向乌克兰发射的导弹都落在距离波兰边界至少35公里的地方，而俄罗斯国防专家从事发现场照片中认出乌克兰空军使用的S-300防空导弹残骸。

克里姆林宫指责一些国家发表“毫无根据的说法”，但称美国的反应相对克制。

在印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团（G20）峰会的美国总统拜登星期三早前回答媒体询问时说，从导弹飞行轨迹来看，不太可能是俄罗斯发射的。

拜登当天与其他北约和七国集团（G7）领导人在G20峰会场外举行紧急会议，讨论波兰导弹事件。他们在会后发声明，谴俄罗斯对乌克兰城市的炮击行动，并承诺全力支持及协助波兰调查，同时保持密切联系，以确定适当的下一步行动。

消息人士透露，拜登在会议上说，波兰的爆炸是乌克兰防空系统引发的，但指俄罗斯对乌克兰的狂轰滥炸是事件导因。

英国首相苏纳克和加拿大总理特鲁多同天与泽连斯基举行电话会谈后说，对波兰导弹事件展开全面调查是非常重要的，并强调无论结果如何，俄总统普京都应为他的入侵战争引发的持续暴力负责。

中国外交部发言人毛宁则在周三的例行记者会上呼吁所有相关方，保持冷静克制，避免局势升级。她重申，开展对话谈判，和平解决危机是当务之急。