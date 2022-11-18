就重新审视与澳潜艇交易 马克龙：法国持开放态度

（曼谷综合电）法国总统马克龙星期四（11月17日）说，法国对于重新审视与澳大利亚的潜艇交易持开放态度。

澳洲前总理莫里森领导的政府，去年9月撕毁与法国的潜艇建造合同后，法澳关系一度陷入谷底。

到泰国曼谷出席亚太经济合作组织（APEC）论坛的马克龙，星期四在记者会上说，法国不会向外国供应核潜艇，因此这项交易仍只限常规潜艇，但法国会保证澳洲的“自由与主权”，潜艇也会在澳洲建造。

马克龙透露，他前一天在二十国集团（G20）峰会期间，曾同澳洲总理阿尔巴尼斯讨论此事，但澳洲在现阶段“未决定在这个问题上改变策略”。

去年9月，美国、英国和澳洲建立三边安全伙伴关系（AUKUS）后，澳洲取消向法国采购12艘常规潜水艇的合约，引起法国强烈不满。马克龙还指莫里森在取消潜水艇建造合同一事上，向他撒谎。

今年6月，阿尔巴尼斯宣布与法国潜艇制造商海军集团达成赔偿协议，以5亿5500万欧元（约8亿1000万新元）的“公平和公正的解决方案”解决违约问题，这才让导致两国关系恶化持续近一年的争端告一段落。

受美英澳三国合作的影响，法国正在重新审视本身的“印太战略”。近年来，随着美国的战略调整，加大对印太地区的投入已成为法国对外战略的重要一环。

据法新社报道，马克龙星期五在曼谷出席APEC论坛时，会就法国的“印太战略”发表演说。

马克龙星期四说：“在这个竞争激烈的地区，这也是两个世界大国之间对抗的战场，我们的战略是捍卫自由与主权。”

不过马克龙强调，法国和澳洲此前签署的潜艇合同并不是为了与中国对抗。

马克龙也在星期四宣布，法国正同印度尼西亚讨论合作事项，包括为印尼提供战机和潜艇。

今年2月，印尼与法国签署多项协议，包括购买42架阵风战斗机，潜水艇研制，以及弹药生产等。42架阵风战斗机总值81亿美元（约111亿新元），是印尼第一次购买法国战斗机。