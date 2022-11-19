消除各国担忧 哈里斯重申美致力于长期参与印太事务

哈里斯对来自印太地区和美国的数百名企业高管说：“我们的信息很明确，美国对印太地区有持久的经济承诺，这种承诺不是以年为单位，而是以几十年和几代人来衡量。”

（曼谷综合电）美国副总统哈里斯星期五重申，美国会继续增加在印太地区的直接投资，增加资本、商品与服务在本地区的流动，并致力于长期参与印太地区事务，以消除各国对美国承诺的担忧。

哈里斯星期五（11月18日）下午在于曼谷的亚太经合组织总裁峰会（APEC CEO Summit）上捍卫拜登政府的印太战略。她说，美国是“自豪的太平洋大国”，亚洲的繁荣得益于美国在此长久存在的安全联盟网络。

她对来自印太地区和美国的数百名企业高管强调：“美国会一直在这里待下去。（here to stay）”“我们的信息很明确，美国对印太地区有持久的经济承诺，这种承诺不是以年为单位，而是以几十年和几代人来衡量。”

哈里斯强调发展和维护美国在亚洲的经济伙伴关系是拜登政府的“首要任务”，并指出美国私人企业每年在此地区投资多达1万亿美元（约1.37万亿新元）。

她说：“美国是这个地区的经济体和企业的强大合作伙伴，因为美国是、也将继续是全球增长的主要引擎，我们的政府正在强化这一点。”

在哈里斯发表演讲之前，白宫官员说，印太国家和企业担心印太不在美国议程里，希望美国加强在这一地区的经济存在。

美国和一些APEC首脑峰会与会国正就印太经济框架（IPEF）进行谈判，这是拜登总统提出的新经济圈构想，作为替代跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的方案。IPEF的另一目的是，要加强美国在印太地区的存在。2017年，美国前总统特朗普宣布退出TPP，让太平洋地区国家感觉受冷落。

在哈里斯启程到曼谷的前一天，白宫一名高官说，哈里斯要告诉印太国家，没有比美国更好的伙伴。这名高官指出，总统拜登日前到峇厘岛，哈里斯将到曼谷，“这表明总统和副总统为加强我们与该地区的联盟，以及加强对此地区关键机构的投入所做的努力。”

拜登缺席APEC会议让一些人感到失望，甚至有人担心这是向印太发出错误信号，但一些分析员认为，中国在印太地区的经济影响力日益增强，美国已意识到参与印太经济事务的重要性。

华盛顿智库大西洋理事会高级主任舒尔曼对美国之音说，拜登出席的结果可能更好，但副总统的到场很重要。“亚太地区会认识到，美国政府对这一地区投入很大，并将继续投入。”

新加坡总理李显龙（右九）星期四在曼谷参加亚太经合组织（APEC）会议时，与中国国家主席习近平（右八）和泰国首相巴育（右七）等多国领导人一同出席晚宴。（法新社）

朝鲜发射洲际弹道导弹 美日韩等国紧急磋商

他认为，美国不会放弃亚洲，把主导地位拱手让给中国。

在APEC峰会举行当天，朝鲜发射洲际弹道导弹，哈里斯为此同日本、韩国、澳大利亚、新西兰和加拿大领导人举行紧急会谈。

哈里斯谴责朝鲜“公然违反”多项联合国决议，破坏了地区的安全稳定。“我们强烈谴责这些行径，我们再次呼吁朝鲜停止进一步的非法、破坏稳定的行为。”

最近几个星期朝鲜半岛的紧张局势不断升级，美国情报部门认为朝鲜正准备进行第七次核试验。