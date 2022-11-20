俄导弹袭击致乌克兰近半能源系统瘫痪

联合国担心，乌克兰断水停电可能引发人道主义危机。乌克兰首都基辅星期四迎来了第一场雪，最近几天各地气温骤降。乌克兰国家电网运营商Ukrenergo说，俄罗斯从10月10日至11月15日对乌克兰的能源基础设施发动了六次大规模导弹袭击。工程师正在抢修全国范围的电网，希望能尽快恢复运作。

（基辅／赫尔松综合电）俄罗斯的导弹袭击导致乌克兰近一半的能源系统瘫痪，首都基辅可能断电。联合国担心，乌克兰断水停电可能引发人道主义危机。

乌克兰首都基辅星期四（11月17日）迎来了第一场雪，最近几天各地气温骤降。乌克兰国家电网运营商Ukrenergo说，俄罗斯从10月10日至11月15日对乌克兰的能源基础设施发动了六次大规模导弹袭击。工程师正在抢修全国范围的电网，希望能尽快恢复运作。

乌克兰总理什梅加尔对电网的广泛破坏进行了评估。他说：“仅在11月15日，俄罗斯就向乌克兰城市发射了大约100枚导弹。我们近半能源系统瘫痪。”

什梅加尔和欧洲委员会副主席东布罗夫斯基斯星期五在联合召开的新闻发布会上呼吁欧洲盟友提供支持。东布罗夫斯基斯表明，欧盟将向乌克兰提供“坚定不移的支持”。

乌克兰总统泽连斯基在星期五的夜间视频讲话中说，乌克兰的人口在战前约为4400万，目前约有1000万人失去电力供应。其中，17个州和基辅正面对电力供应不足的问题，一些地区须紧急停电。

基辅市政府已在星期五发出断电警告。基辅市国家行政当局第一副局长波沃罗兹尼克在电视评论中说，“我们正在为各种情况做准备，包括完全停电。”

联合国指出，乌克兰面临的电力和水资源短缺问题，可能会在今年冬天引发一场人道灾难。

根据乌克兰消息，单是11月15日，俄罗斯共朝乌克兰城市发射了100枚导弹，几乎一半的能源系统受损。不过，俄罗斯否认袭击能源基础设施，辩称只以军事相关设施为目标，并且一系列的远程打击“准确地击中了目标”。

另外，泽连斯基并未就俄罗斯指责乌克兰士兵杀害战争俘虏作出回应。俄国防部星期五就俄社交媒体上流传的一段视频指出：“乌克兰士兵用直接击中头部的方式蓄意杀害了10多名无法动弹的俄罗斯军人。”乌克兰较早前则说，俄军动用酷刑。莫斯科否认此说。

美国耶鲁大学公共卫生学院属下的“冲突观察站”星期五发布的报告指出，他们在赫尔松记录了226起法外拘留和失踪事件。据称，其中约四分之一遭受酷刑，四人死亡。

在哈利法克斯国际安全论坛上播放的视频讲话中，泽连斯基说：“俄罗斯现在正在寻求短暂的休战，以恢复实力。有人可能会认为战争就此结束，但这样的喘息只会使局势恶化。”