发电设施遭俄攻击引发停电危机 乌克兰：供电可控民众无须恐慌撤离

乌克兰能源部发表声明，否认网上针对国内能源供应的恐慌言论。“我们保证，能源供应情况虽然困难，但在可控范围内。”

（基辅综合电）俄罗斯对乌克兰发电设施的连串攻击引发全国停电危机，但乌克兰当局说，国内供电仍在可控范围，民众无须恐慌，也没有必要撤离乌克兰。

乌克兰能源部星期六（11月19日）发表声明，否认网上针对国内能源供应的恐慌言论。“我们保证，能源供应情况虽然困难，但在可控范围内。”声明说，全国各地将实施计划停电，以便修复受损设施，并敦促民众把用电量削减至少25%。

乌克兰最大私营电力企业DTEK首席执行官季姆琴科同日说，乌克兰武装部队、能源业与个人正努力维持足够电供，人们“没有必要离开乌克兰”。

乌克兰连日遭攻击导致当地近半能源系统瘫痪。乌总统泽连斯基星期六说，基辅与其他六个地区的能源形势最恶劣，政府正致力于稳定全国电供。

乌克兰副总理韦列舒克宣布，政府将协助希望离开南部赫尔松市与周围地区的民众疏散。他说，这是自愿而非强制疏散。

俄军撤出赫尔松前据说摧毁了市内关键基础设施，当局预计在未来几天展开疏散行动，其中一个选项是以尼古拉耶夫为中转站，之后再把疏散者转移到较安全的西部地区。

乌克兰武装部队参谋总部星期六说，乌军星期四（17日）炮击赫尔松以南40公里的城镇，打死约60名俄军。这是乌克兰在四天内第二次宣称在单一攻击中重创敌军。

苏纳克宣布提供乌克兰5000万英镑防空援助

另外，英国首相苏纳克星期六突访基辅，宣布为乌克兰提供总值5000万英镑的防空援助。这个新援助配套包括125门高射炮、数十个雷达与专门应对武装无人机的技术设备等。

这是苏纳克就任以来首次访乌。他说：“我今天来这里是要说，英国将继续与你们站在一起……直到乌克兰赢得它需要且应得和平与安全。”

泽连斯基则说，苏纳克的访问具有重大意义与作用，两人谈论了如何维护欧洲能源安全与防务合作等议题。

目前，西方据说正试图劝说基辅同莫斯科展开谈判，但泽连斯基顾问波多利亚克星期天（20日）称，在乌军获得一系列重大军事胜利后要求乌方与俄方进行和谈，等同要求乌克兰“投降”。

波多利亚克指，俄罗斯只会以谈判为幌子，为边训练部队、获得更多武器与加强阵地争取时间。

泽连斯基幕僚长叶尔马克星期六说，莫斯科至今未正式向乌方提议和谈。他还说，俄罗斯必须从乌克兰完全撤军，双方才可能谈判。

俄乌相互指责炮击扎波罗热核电站

另一方面，俄乌星期天再度相互指责对方炮击扎波罗热核电站。乌克兰国家核能公司（Energoatom）说，俄军当天上午对核电站设施进行至少12次炮击，从受损设备清单来看，俄军瞄准并破坏重启第五和第六个发电机组，即恢复乌克兰供电能力所需的设施。

俄罗斯国防部则说，乌克兰对核电站供电线路发射炮弹。据塔斯社报道，核电站一些储存设施被击中。

国际原子能机构（IAEA）在一份声明中证实，扎波罗热核电站于星期六晚上和星期天上午遭受炮击，导致一些建筑物、系统和设备受损，但未造成人命伤亡或足以影响核安全的破坏。

IAEA总干事格罗西说，这凸显了采取措施防止核灾发生的急迫性。他警告：“这个大型核电站发生爆炸，这是完全不可接受的。无论是谁干的，都必须立刻停手。”