美国巡回大使：高官或涉战争罪 证据显示俄在乌有系统虐杀绑架平民

美国国务院全球刑事司法巡回大使沙克将当前局势称为“新纽伦堡时刻”，指的是二战结束时在德国纽伦堡市举行的战争罪行审判。但是，莫斯科方面一直都否认俄军虐待乌克兰的平民与军人。

（华盛顿／基辅综合电）美国国务院全球刑事司法巡回大使沙克星期一（11月21日）说，越来越多证据显示，俄罗斯有系统地在到达的乌克兰地区谋杀、虐待和绑架乌克兰人，这意味俄罗斯高官可能涉及战争罪。

沙克在记者会上说，从乌克兰解放区获得的证据显示，俄军蓄意和任意对平民展开大规模攻击和虐待，强制转移包括儿童在内的乌克兰公民到俄罗斯，并干下处决和性暴力等行径。

她说：“当我们看到这样有系统的暴行，包括建立一个庞大的过滤网络时，显然这些罪行是由上而下执行指令的。”

沙克代表美国参加国际调查战争罪和其他暴行，她将当前局势称为“新纽伦堡时刻”（new Nuremberg moment），指的是二战结束时在德国纽伦堡市举行的战争罪行审判。

沙克受询时拒绝说明俄罗斯总统普京是否会因为在乌克兰犯下战争罪而被起诉。她只说，按照国际法，责任追究可以直达上级指挥官员。

乌克兰称在赫尔松找到四个俄军虐待平民地点

乌克兰总检察长办公室星期一说，乌克兰警方与检察官在赫尔松找到四个被指是俄军撤离前虐待平民的地点，在里头发现橡胶警棍、木球棒、手铐和白炽灯等，墙上也发现弹头。它说，俄军在牢房和地下室里，对平民施加各种酷刑和精神虐待。

莫斯科方面一直都否认俄军虐待乌克兰的平民与军人。

路透社记者在赫尔松找到一座警察大楼，据当地居民透露，俄军占领赫尔松近九个月期间，在那里审讯和酷刑虐待乌克兰人。克里姆林宫和俄国防部没有对此作出回应。

俄罗斯也指乌克兰士兵犯下暴行。莫斯科上星期指乌军处决了十多名俄罗斯战俘，表示要追究到底。乌克兰方面加以否认。

另一方面，世界卫生组织星期一警告，由于乌克兰的输电网在俄罗斯的连串攻击中受到重创，今年冬天有数以百万计乌克兰人的生命面临威胁。

世卫组织欧洲区主任克鲁格说，电力供应受损连带损害到乌克兰的公卫系统，乌克兰人将面对包括感染冠病、肺炎及流感等的多重健康风险。

世卫组织欧洲区主任：这个冬天将关乎生存

克鲁格说：“这个冬天将关乎生存。”，并说多达300万乌克兰人可以离家寻找温暖和安全。

总统泽连斯基已经呼吁人们节约用电，尤其是在首都基辅、西南部的文尼察、北部的苏梅和黑海沿岸的敖德萨等重灾区。他说，俄军的狂轰滥炸导致乌克兰丧失一半电供。

乌克兰战争对其他欧洲国家经济的冲击越来越显著。据西班牙国家统计局的数据，10月份食品价格同比上涨15.4%，为近30年来的最大涨幅。这主要是因为主食价格飙升，糖涨价42.8%。

因疫情捉襟见肘的工薪家庭对免费粮食供应的需求加大，政府已经花费了数十亿欧元用于额外的福利支出。