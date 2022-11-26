建议防空导弹转让乌克兰 波兰要求遭德国拒绝

（柏林综合电）波兰国防部长布瓦什查克要求德国把原定要部署在波兰的爱国者导弹防御系统运往乌克兰，协助基辅抵御俄罗斯的入侵，但遭到德国拒绝。

德国防长兰布雷希特星期四（11月24日）在柏林对记者解释，爱国者防御系统是北约综合防空计划的一部分，必须部署在北约领土，在北约领土以外使用都须事先与北约及盟国讨论。

之前一枚导弹落入波兰与乌克兰边境上的村庄，导致两人死亡，此事引发局势会急剧升级的恐惧。几天后，德国向波兰建议部署爱国者导弹和战斗机，两国就此达成了协议。

布瓦什查克星期三（11月23日）晚上在推特上提出把爱国者导弹部署在乌克兰。推文上说：“在俄罗斯发动新一轮的导弹袭击后，我要求德国把提供给波兰的爱国者导弹部队，转移到乌克兰并部署在乌克兰西部边境。”

他也说，爱国者导弹“应该保护乌克兰免受更多人员伤亡和停电影响，并将加强我们东部边境的安全”。

爱国者导弹系统在北约供不应求，因为冷战结束后，许多北约盟国经过评估后认为只需要应对来自伊朗等国家的有限导弹威胁，所以缩减了这类防空导弹的数量。在俄罗斯侵略乌克兰之后，这种看法已经不合时宜，北约成员国如今赶紧增加空防导弹数量来强化空防系统。

另据乌克兰总统办公室主任耶尔马克星期四说，乌克兰与俄罗斯进行了最新的囚犯交换，50名乌克兰军人已返回家园。他在社交媒体上写道，获释者曾在乌克兰海军、国民警卫队和武装部队服役。

耶尔马克没有提供乌克兰根据协议释放的俄罗斯兵员数目。