将探讨所有可用法律工具 欧盟要俄罗斯支付乌克兰重建费用

欧盟指侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。联合国大会紧急特别会议在11月14日通过决议，要俄支付战争赔偿，以及设立一个国际机制来处理这个问题。

（罗兹市综合电）欧洲联盟外交与安全政策高级代表博雷利在欧洲安全与合作组织（OSCE）部长级会议上说，他和欧盟成员国外长将讨论所有可用法律工具，以确保遭战火蹂躏的乌克兰重建费用由俄罗斯支付。

博雷利星期四（12月1日）在波兰中部罗兹市对记者说：“今天我们将探讨所有法律的可能性，以确保俄罗斯为侵略乌克兰造成的破坏付出代价。”

西方的制裁使得俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元（约4272亿新元）的外汇储备冻结。然而，博雷利说：“从冻结到没收是一个很大的区别……而且，还有一些法律程序须要研究。现在，我们的提议已经摆在台面上了……俄罗斯必须为乌克兰的重建埋单。”

欧盟指侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。联合国大会紧急特别会议已在11月14日通过决议，要俄支付战争赔偿，以及设立一个国际机制来处理这个问题。

欧安组织的轮值主席国波兰拒绝让受制裁的俄外长拉夫罗夫参加会议。俄方后改由俄常驻欧安组织的代表卢卡舍维奇率领俄代表团与会。

拉夫罗夫星期四指责波兰一直都在破坏欧安组织的团结。波兰外长拉乌反指俄国2月拒绝展开新的欧洲安全对话，此后也阻止欧安组织的多项决定。

欧安组织成立于1975年的冷战高峰期，目前有57个成员国，包括北约成员国、乌克兰、俄罗斯和俄罗斯的盟友。

在澳大利亚访问的芬兰总理马林星期五在悉尼智库洛伊研究所的讲座上直言，俄总统普京侵略乌克兰暴露了欧洲的“弱点”，证明欧洲国家不够强大，无法与俄罗斯对抗。

战事方面，乌军方星期四发表声明说，俄军已从赫尔松市第聂伯河对岸的城镇撤出部分军队。这是乌方首次报告俄军撤出南部主要战线。乌军是否已过河则不得而知。在俄放弃赫尔松以来，第聂伯河已成两军的前线。

乌克兰总统泽连斯基的高级顾问波多利雅科星期四说，战争估计已致1万名至1万3000名乌克兰士兵丧命。此前，美国说，交战双方各失约10万兵员。

基辅市长克利奇科星期四呼吁民众储备水粮以及衣服，以防基辅断电。

俄军频繁的导弹空袭，使得基辅本星期有好几个发电厂紧急关闭。

另外，乌克兰官员星期四说，乌克兰三个驻外使馆收到浸泡过红色液体的威胁信件，但没有透露详情。乌克兰外长库列巴说，寄件人的意图，是要恐吓乌克兰的外交官员。

之前一天，乌克兰驻西班牙大使馆收到邮件炸弹，炸伤一名安全人员。西班牙一个空军基地、国防部和一家武器制造商也收到类似邮件。

据报道，俄罗斯驻华盛顿大使馆附近星期四也有人朝使馆范围扔可疑包裹。

国土安全部的特勤局安排危险品小组到场。执法人员逮捕了一名持利刃的嫌疑人。