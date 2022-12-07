开战以来最深入俄方空袭 俄罗斯指乌无人机攻击俄军用机场

俄罗斯国防部称本周一连两天发生爆炸的军用机场是遭乌克兰无人机袭击。分析员认为乌克兰或许已经开发出可携带炸药的无人机，航程可能高达1000公里。

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯国防部称，星期一（12月5日）发生爆炸的两个俄罗斯军用机场是遭乌克兰无人机袭击。星期二（6日），俄罗斯另一个军用机场遭无人机攻击并引发火灾。

俄国防部星期一发声明说，乌克兰当天试图使用苏联制无人机攻击梁赞地区（Ryazan）的佳吉列沃（Dyagilevo）军用机场，以及萨拉托夫地区（Saratov）的恩格斯（Engels）军用机场。

声明指出，这是恐怖主义行为，旨在破坏俄罗斯的远程飞行器。

俄军拦截了来袭的无人机，但无人机残骸坠落在两个军用机场，引发了爆炸。两起爆炸造成三名军人死亡、四人受伤，有两架军机受损。

与乌克兰接壤的俄罗斯库尔斯克地区（Kursk）星期二也发生无人机袭击军用机场的事件。

库尔斯克州长斯塔罗沃特说，袭击导致一个储油罐起火，但未造成人员伤亡。

他没有说明无人机是从何处发射。

乌克兰未宣称干下袭击。不过，《纽约时报》引述匿名乌克兰高官的话说，星期一袭击使用的无人机是从乌克兰境内发射，特种部队为其中至少一起袭击提供了协助。

若是乌军所为，这将是自俄乌战争爆发以来，乌克兰最深入俄罗斯的空袭。

萨拉托夫距离乌克兰至少600公里，梁赞距离俄首都莫斯科仅约185公里。

乌克兰军事分析员兹古雷茨指出，星期一遇袭的两个机场是俄罗斯境内，唯一能为用于攻击乌克兰的轰炸机，提供全面维护的设施。

他说：“乌克兰武装部队有能力触及深入俄联邦领土的军事目标，这具有非常重要的象征意义。”

分析员：乌或已开发 致命远程海上无人机

一些分析员认为，基辅可能已开发出一种巧妙且致命的海上无人机。

这种无人机的组件包括改装过的水上摩托艇和遥控摄像机，能向指挥和控制中心提供实时画面，还可能携带炸药。有揣测认为，乌克兰无人机的航程可能达到1000公里。

《卫报》分析指出，若属实，这意味着欧洲俄罗斯大部分地区都在乌克兰打击范围内，莫斯科在战争中的优势，包括在境内深处安全发射巡航导弹的能力正面临威胁。

俄罗斯在星期一的军用机场袭击发生后数小时，对乌克兰军事指挥系统和相关国防、通讯、能源和军事设施，发动了大规模袭击。

俄国防部说，俄军使用高精度空基与海基武器，击中了所有17个目标。

乌克兰总统泽连斯基说，当天的空袭造成至少四人死亡，许多地区被迫再度紧急停电，当局正竭尽所能恢复稳定。

乌军说，俄罗斯发射了70多枚导弹，其中60多枚被击落。

俄罗斯自10月初以来多次轰炸乌克兰能源基础设施，使当地居民在严寒的冬季，面临缺电缺电的困境。

美国防长奥斯汀星期一同乌克兰防长列兹尼科夫通电话时，谴责俄罗斯空袭乌克兰民用基础设施，并重申加强乌军防空力量是美国援乌努力的重中之重。