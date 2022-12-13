欧盟称军援乌克兰 耗尽自身武器储备

（基辅综合电）欧盟星期天（12月11日）透露，对乌克兰军事援助已耗尽欧盟的军事储备。同天，乌克兰总统泽连斯基加大外交努力，罕见地在一天内分别与美国、法国和土耳其领导人通电话，讨论乌克兰能源设施遭俄军摧毁，以及乌克兰谷物出口等问题。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利透露，俄乌冲突爆发以来，欧盟不断向乌克兰输送武器，导致欧盟自己的武器储备已经耗尽。

博雷利称，这场俄乌冲突给欧盟的军事能力敲响了警钟，欧盟意识到本身的防御能力不足以抵御潜在威胁。此前俄媒报道，欧盟及成员国对乌克兰的军事支持已经超过80亿欧元。

另外，近日由欧盟27国首脑组成的欧洲理事会通过了一项价值180亿欧元的立法案，旨在明年全年继续向乌克兰政府提供财政支持。

泽连斯基星期天与美国总统拜登通电话，指俄军已破坏乌克兰约50%的能源基础设施，提升乌克兰的防空能力十分重要。白宫说，拜登回应美国会优先考虑协助乌克兰加强防空能力。

路透社报道，美国财长耶伦日前对哥伦比亚广播公司透露，美国对乌克兰经济和军事援助总额已超过500亿美元，且数字“还会继续增加”。

泽连斯基与美法土领袖通话称危机本周有“重要成果”

泽连斯基也说，他星期天与法国总统马克龙就国防、能源、经济和外交进行一个多小时“非常有意义”的通话。他与土耳其总统埃尔多安通话时，则针对乌克兰粮食出口进行“非常具体”的会谈。

泽连斯基当晚发表视频演讲表明，乌克兰会持续与伙伴国家合作。他说，未来一星期会有一系列国际活动，预计可为乌克兰危机带来“重要成果”。

西方盟友也在加紧协助乌克兰。德国总理朔尔茨星期一与七国集团（G7）领导人和欧盟外长举行线上会议，预料就进一步制裁俄罗斯和伊朗，以及向乌克兰提供更多援助寻求达成一致。

乌克兰南部城市敖德萨的能源设施近日遭俄军袭击，150万人失去电力供应。重要的敖德萨港星期天停止运营，令外界担心乌克兰的粮食出口受阻。

乌克兰方面指出，谷物贸易商应会继续利用另外两个港口切尔诺莫斯克港（Chornomorsk）和皮夫登尼港（Pivdennyi）输出粮食。这三个港口每月总共可运出多达300万吨谷物。

乌农业部的数据显示，乌克兰12月首八天的谷物出口量，同比下降约48％至109万吨。

自10月以来，俄罗斯使用大量导弹和无人机，持续攻击乌克兰的能源基础设施。除了敖德萨，紧急救援人员正在努力缓解乌克兰其他多个地区，包括首都基辅的电力短缺问题。

战况方面，乌东卢甘斯克州州长盖代星期天接受乌克兰电视台采访透露，乌克兰部队星期六攻击卢甘斯克州西卡迪夫卡镇（Kadiivka）的一家酒店，造成许多雇佣兵丧命。

盖代说，那里是瓦格纳集团（Wagner）的总部，很多人被炸死。俄罗斯方面没有对此置评。

瓦格纳集团是个雇佣兵组织，与克里姆林宫关系密切。据知，集团的雇佣兵参与在乌克兰部分地区的战斗。