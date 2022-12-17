国防部：包括联合机动和联合作战训练等 美扩大培训每月在德训练500乌军

五角大楼新闻秘书莱德准将说，美国将从较小单位发展到营级演习的训练，美军也会指导乌军总部参谋人员。

（华盛顿综合电）美国五角大楼扩大对乌克兰军队的培训。从下个月开始，美方每月将在德国培训大约500名乌军，提供包括联合机动和联合作战训练等。

五角大楼新闻秘书莱德准将星期四（12月15日）对记者说，美国将从较小单位发展到营级演习的训练，美军也会指导乌军总部参谋人员。

在俄罗斯2月侵略乌克兰之前，美军一直在乌克兰境内提供类似训练，但战争爆发，美军撤出，训练也因此停止。

莱德说，至今已有约3100名乌克兰人员接受美国提供的装备训练，其他国家也已协助培训多达1万2000名乌克兰士兵。他强调，训练对乌军提升自我防卫能力至关重要。

乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼12月3日接受《经济学人》（The Economist）采访指出，他预计俄军会在明年初对首都基辅发动新的攻势。

扎卢兹尼在星期四刊登的访谈中说，当前的战事主要集中在东部和南部，但俄军正在准备约20万名新兵，他相信俄军最快可能在1月、最迟3月就会攻打基辅。

扎卢兹尼说：“我很肯定他们（俄罗斯）将会再次攻打基辅。”

基辅曾在2月底面对俄军大举进攻，俄罗斯当时要快速拿下基辅，但被乌克兰军民阻挡在外，最后只得在3月底陆续撤退。

扎卢兹尼指出，如今俄军正竭尽全力阻止基辅反击。“他们正在钳制我们的部队，以免我们重新集结。我们面临的下一个问题是，首先要守住这道防线，不能再失去阵地。这很关键……我们的部队现在都在战斗中，他们正在流血。”

他指出，当前乌克兰最需要的是资源。“我知道我们能够打败这个敌人，但我需要资源。我需要300辆坦克，600至700辆步兵战车和500门榴弹炮。”

乌克兰一名高官也说，俄罗斯打算在乌克兰打一场旷日持久的战争，仍有意攻占乌克兰全国。

乌克兰武装部队总参谋部主要作战部副部长格罗莫夫准将星期四对媒体说：“克里姆林宫……正在寻求将冲突，变成长期的武装对抗。”但他没有具体说明俄罗斯接下来的战争目标是什么。

他透露，俄军正在白罗斯训练新兵，也把军机迁移到白罗斯。

乌克兰副防长马利亚尔警告，虽然俄罗斯最近遭遇军事挫折，但要切忌自满。马利亚尔说：“我们和全世界都不应该放松，因为俄罗斯的最终目标是征服整个乌克兰，然后它才能继续前进。”

另外，俄罗斯向乌克兰发动最新一轮的导弹攻击，前后发射了数十枚导弹。

乌克兰总统府办公室副主任季莫申科星期五说，在俄导弹击中多个地区的能源设施之后，乌克兰全国正在紧急停电。不过，季莫申科没有透露哪些设施遭到袭击。