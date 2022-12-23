拜登：美继续支持乌克兰 但无法提供所有先进武器

（华盛顿综合电）到华盛顿访问的乌克兰总统泽连斯基指出，美国为乌克兰提供的数百亿美元援助是对全球安全与民主的投资。美国总统拜登表明，美国会继续支持乌克兰，但无法提供对方所要求的所有先进武器。

泽连斯基星期三（12月21日）向美国国会发表演讲时说，他希望美国议员继续在两党合作的基础上支持乌克兰，并坚定表明乌克兰绝对不会向俄罗斯投降。他说：“你们的支持至关重要，不仅是在这场斗争中挺住，而且是为了在战场上走向胜利。”

这是俄军2月24日入侵乌克兰以来，泽连斯基首次出国访问。他以战时领导人身份，对美国议员讲话。1941年，英国战时首相丘吉尔也是在12月访问美国，寻求国际社会的援助，抵御纳粹德国的攻击。

众议院议长佩洛西说：“这对我来说是一个充满意义的时刻。”她指出，当年，她的父亲达莱桑德罗(Thomas D'Alesandro Jr. )是众议员。

泽连斯说：“乌克兰坚守阵地，永远不会投降。”他呼应了丘吉尔“永不投降”这句话，赢得全场起立鼓掌，显示他得到美国国会两党议员的广泛支持。

他在27分钟的演讲中说道：“你们的钱不是施舍，而是对全球安全的投资。”

一些共和党人质疑对乌援助

然而，一些共和党人已质疑美国对乌克兰的持续援助，甚至表明反对。随着共和党人将在不到两周的时间内掌控众议院，美国援乌的前景变得不明朗。

拜登在白宫椭圆形办公室会见泽连斯基时承诺，乌克兰永远不会孤军作战。他说：“只要需要，我们就会一直与你们同在。”美国寻求实现“公正的和平”。

泽连斯基说：“我不知道什么是公正的和平。”但他说：“只有和平才不会损害我的国家的主权、自由和领土完整。”泽连斯基预测来年乌军能扭转战局。他呼吁国际社会对俄实施更多制裁，并要求对战争负责的俄罗斯人接受审判。

拜登和泽连斯基旨在彰显美乌关系的力量，但两人显然各有盘算。拜登在白宫举行的联合新闻发布会上阐明，美国无法为乌克兰提供他们所要求的所有先进武器，因为这可能导致北约、欧盟和世界其他地区出现分裂。

泽连斯基呼吁美国提供坦克、飞机等武器，支援这场民主对抗暴政的斗争。美国国务卿布林肯星期三发布声明宣布，美国将再向乌克兰提供18亿5000万美元（25亿零231万新元）的军事援助。

布林肯说：“援助首次包括‘爱国者’防空导弹系统。比起以前提供的防空系统，它能击落飞得更高的巡航导弹、短程弹道导弹和飞机。”

泽连斯基说：“如果你们的爱国者阻止俄罗斯对我国家城市的恐怖袭击，乌克兰的爱国者就可以全力以赴，捍卫自由。”

一直否认俄军战场失利之说的俄罗斯总统普京出人意料地承认，俄军有些尚待强化之处，还列出军队必须改进的清单。

他在泽连斯基访美当天在国防部对高级军官表明：“国家和政府正为军队提供所需的一切。”普京显然在向西方展现他的战斗决心，志在取得最终胜利。